День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
Киев • УНН
21 февраля мир отмечает Международный день родного языка, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. В этот же день празднуют Всемирный день экскурсовода, а также состоится онлайн-диктант на крымскотатарском языке.
21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Этот праздник начали в 1999 году на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к языковому и культурному разнообразию, пишет УНН.
Дата Международного дня родного языка не случайна. Именно 21 февраля 1952 года в Дакке (теперь столице Бангладеш) полиция открыла огонь по студентам, которые требовали признания бенгальского языка официальным. С тех пор этот день стал символом борьбы за право говорить на родном языке.
Для Украины этот праздник имеет особое значение, ведь украинский язык веками подвергался притеснениям и запретам. Владение родным языком - не только средство коммуникации, но и определяющий элемент национальной идентичности. Именно через язык передаются традиции, мировоззрение и культурное наследие народа.
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Сегодня также состоится седьмой онлайн-диктант на крымскотатарском языке, который организует общественная инициатива Nefes («Дыхание»). Трансляция стартует в 20:00 по крымскому времени (19:00 по Киеву) на YouTube-канале и Facebook-странице Nefes, а также на YouTube-канале независимого медиа Cemaat media. Текст диктанта написала Майе Сафет - писательница, переводчица и преподаватель крымскотатарского языка.
День экскурсовода
Еще один международный праздник, который отмечают 21 февраля, - Всемирный день экскурсовода.
Его основали в 1990 году по инициативе президента Международной федерации экскурсоводов Т. Лоизидес.
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Работа гида - это не только рассказывать туристам о достопримечательностях. Она требует глубоких знаний истории, культуры, умения работать с архивными материалами, составлять маршруты, обновлять информацию и владеть ораторским искусством. Профессия экскурсовода предполагает постоянное общение, мобильность и готовность к длительным путешествиям.
Интересно, что гиды существовали еще в древности. В Древней Греции и Риме путешественникам предоставляли проводников, которые помогали им освоиться на месте.
Церковный праздник
По православному календарю 21 февраля чтят память преподобного Тимофея и святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.