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День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
04:30 • 35633 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Киев  •  УНН

 • 30449 просмотра

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21 февраля мир отмечает Международный день родного языка, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. В этот же день празднуют Всемирный день экскурсовода, а также состоится онлайн-диктант на крымскотатарском языке.

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Этот праздник начали в 1999 году на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к языковому и культурному разнообразию, пишет УНН.

Дата Международного дня родного языка не случайна. Именно 21 февраля 1952 года в Дакке (теперь столице Бангладеш) полиция открыла огонь по студентам, которые требовали признания бенгальского языка официальным. С тех пор этот день стал символом борьбы за право говорить на родном языке.

Для Украины этот праздник имеет особое значение, ведь украинский язык веками подвергался притеснениям и запретам. Владение родным языком - не только средство коммуникации, но и определяющий элемент национальной идентичности. Именно через язык передаются традиции, мировоззрение и культурное наследие народа.

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Сегодня также состоится седьмой онлайн-диктант на крымскотатарском языке, который организует общественная инициатива Nefes («Дыхание»). Трансляция стартует в 20:00 по крымскому времени (19:00 по Киеву) на YouTube-канале и Facebook-странице Nefes, а также на YouTube-канале независимого медиа Cemaat media. Текст диктанта написала Майе Сафет - писательница, переводчица и преподаватель крымскотатарского языка.

День экскурсовода

Еще один международный праздник, который отмечают 21 февраля, - Всемирный день экскурсовода.

Его основали в 1990 году по инициативе президента Международной федерации экскурсоводов Т. Лоизидес.

В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды30.09.24, 18:22 • 14176 просмотров

Работа гида - это не только рассказывать туристам о достопримечательностях. Она требует глубоких знаний истории, культуры, умения работать с архивными материалами, составлять маршруты, обновлять информацию и владеть ораторским искусством. Профессия экскурсовода предполагает постоянное общение, мобильность и готовность к длительным путешествиям.

Интересно, что гиды существовали еще в древности. В Древней Греции и Риме путешественникам предоставляли проводников, которые помогали им освоиться на месте.

Церковный праздник

По православному календарю 21 февраля чтят память преподобного Тимофея и святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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