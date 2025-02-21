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15 березня, 19:03 • 127282 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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День рідної мови, День екскурсовода та церковне свято - що відзначають 21 лютого

День рідної мови, День екскурсовода та церковне свято - що відзначають 21 лютого

Київ • УНН

 • 117342 перегляди

21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, започаткований ЮНЕСКО у 1999 році. Цього ж дня святкують Всесвітній день екскурсовода, а також відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою.

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято започаткували у 1999 році на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, аби привернути увагу до мовного та культурного розмаїття, пише УНН.

Дата Міжнародного дня рідної мови не випадково. Саме 21 лютого 1952 року в Дацці (тепер столиці Бангладеш) поліція відкрила вогонь по студентах, які вимагали визнання бенгальської мови офіційною. Відтоді цей день став символом боротьби за право говорити рідною мовою.

Для України це свято має особливе значення, адже українська мова століттями зазнавала утисків і заборон. Володіння рідною мовою — не лише засіб комунікації, а й визначальний елемент національної ідентичності. Саме через мову передаються традиції, світогляд та культурна спадщина народу.

ПЕН оголосив список із 201 найкращої української книги 2024 року27.12.24, 15:51 • 17822 перегляди

Сьогодні також відбудеться сьомий онлайн-диктант кримськотатарською мовою, який організовує громадська ініціатива Nefes ("Подих"). Трансляція стартує о 20:00 за кримським часом (19:00 за Києвом) на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Nefes, а також на YouTube-каналі незалежного медіа Cemaat media. Текст диктанту написала Майє Сафет — письменниця, перекладачка та викладачка кримськотатарської мови.

День екскурсовода

Ще одне міжнародне свято, яке відзначають 21 лютого, — Всесвітній день екскурсовода.

Його започаткували у 1990 році з ініціативи президента Міжнародної федерації екскурсоводів Т. Лоізідес.

У музеях Бельгії та Німеччини з'явилися україномовні аудіогіди30.09.24, 18:22 • 14247 переглядiв

Робота гіда — це не лише розповідати туристам про визначні місця. Вона вимагає глибоких знань історії, культури, вміння працювати з архівними матеріалами, складати маршрути, оновлювати інформацію та володіти ораторським мистецтвом. Професія екскурсовода передбачає постійне спілкування, мобільність і готовність до тривалих подорожей.

Цікаво, що гіди існували ще в давнину. У Стародавній Греції та Римі мандрівникам надавали провідників, які допомагали їм освоїтися на місці.

Церковне свято

За православним календарем 21 лютого вшановують пам’ять преподобного Тимофія та святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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