У музеях Бельгії та Німеччини з'явилися україномовні аудіогіди
Київ • УНН
У трьох музеях Бельгії та музеї Барберіні в Німеччині запрацювали аудіогіди українською мовою. Загалом в рамках ініціативи першої леді України діють 89 українських аудіогідів у 47 країнах світу.
У Бельгії та Німеччині з’явилися аудіогіди українською мовою. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська, передає УНН із посиланням на ОП.
Зокрема, аудіогід запрацював у Музеї старого мистецтва, Музеї межі століть та Музеї Рене Магрітта, які входять до Королівських музеїв витончених мистецтв Бельгії – комплексу музейних закладів у Брюсселі, де зберігається велика колекція живопису та скульптури.
"Експонати бельгійських музеїв стануть ближчими для українських відвідувачів, бо заговорили українською за допомогою нашого аудіогіда", – зазначила дружина Президента.
Ще один гід запрацював у художньому музеї Барберіні (Потсдам, Німеччина), відомому своєю колекцією пейзажного живопису світових імпресіоністів та постімпресіоністів. Тут зберігається, зокрема, 34 картини Клода Моне. Проєкт реалізувало Посольство України в Німеччині спільно з представництвом Українського інституту.
"Продовжуємо говорити зі світом мовою мистецтва. Нехай воно буде зрозумілим і примножує порозуміння між вільними країнами світу", – наголосила Олена Зеленська.
Загалом у межах ініціативи першої леді з поширення української у світових памʼятках запрацювало 89 аудіогідів у 47 країнах.
Українські аудіогіди з’явилися вже у 44 країнах світу07.05.24, 17:19 • 20624 перегляди