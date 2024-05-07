Українські аудіогіди з’явилися вже у 44 країнах світу
Київ • УНН
Українські аудіогіди та книжкові полиці вже представлені у 44 країнах, включаючи Фінляндію, Канаду, Угорщину, Ірландію, Польщу, Португалію та інші. Вони встановлені в рамках ініціатив з популяризації української культури в усьому світі.
У музеї у Фінляндії запрацював українськомовний аудіогід. А в Канаді, Угорщині, Ірландії, Польщі та Португалії з’явилися українські книжкові полички. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
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Повідомляється, що аудіогід українською в фінському музеї Еспоо запрацював у межах ініціативи дружини президента Олени Зеленської з впровадження українськомовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу. Аудіогід встановлено у музеї одного з найвідоміших митців країни Акселі Ґаллен-Каллела.
В міністерстві додали, що це вже 83-й аудіогід проєкту в 44 країнах світу.
Також протягом березня-квітня цього року відкрилися українські книжкові полички, де представлені сучасні видання й підручники, у Канаді, Угорщині, Ірландії, Узбекистані, Польщі та Португалії.
Додамо
У межах проєкту "Українська книжкова поличка" вже відкрито 190 українських поличок у 47 країнах та штаб-квартирі ЮНЕСКО.
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