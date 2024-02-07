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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору коштом Канади

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору коштом Канади

Київ • УНН

 • 23098 перегляди

Український парламент ухвалив у першому читанні законопроект, який є передумовою надання Канадою понад 420 мільйонів доларів на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10361 щодо діяльності Національного музею Голодомору. Він є умовою для отримання допомоги на близько 420 млн грн від Канади для завершення будівництва Музею Голодомору. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардеп Євгенія Кравчук, інформує УНН

230 голосів ЗА! Законопроект - умова отримання допомоги від Канади на добудову та експозицію Музею Голодомору-Геноциду пройшов перше читання

- написала нардеп у соцмережах. 

За її словами, закон є передумовою надання урядом Канади близько 420 млн грн на добудову Музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів та діаспори на облаштування експозиції. 

Також в Музеї з’являться наглядова та експертна ради, до складу яких увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору.

Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору коштом Канади09.01.24, 11:11 • 22126 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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