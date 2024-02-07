Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10361 о деятельности Национального музея Голодомора. Он является условием для получения помощи на около 420 млн грн от Канады для завершения строительства Музея Голодомора. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардеп Евгения Кравчук, информирует УНН.

230 голосов ЗА! Законопроект - условие получения помощи от Канады на достройку и экспозицию Музея Голодомора-Геноцида прошел первое чтение - написала нардеп в соцсетях.

По ее словам, закон является предпосылкой предоставления правительством Канады около 420 млн грн на достройку Музея, а также дополнительной финансовой поддержки от меценатов и диаспоры на обустройство экспозиции.

Также в Музее появятся наблюдательный и экспертный советы, в состав которых войдут представители профессиональных и научных групп, международных организаций зарубежных украинцев и потомки жертв Голодомора.

Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады