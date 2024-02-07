Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который является предпосылкой предоставления Канадой более 420 миллионов долларов на завершение строительства Национального музея Голодомора.
"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства
VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.
Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах
В банковском приложении Monobank появилась новая функция "Боевые", которая позволяет пользователям делать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины при оплате счетов в кафе и ресторанах.
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей СУ-30СМ пролетели вблизи Аляски.
Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп
Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.
пятеро погибших, 48 раненых: последствия массированной атаки рф на Украину - ОП
Пять человек погибли и 48 получили ранения в результате ракетных ударов по Киеву, Николаеву и Харькову.
Глава СБУ встретился с послами стран G7. В центре внимания взаимодействие в войне против рф и ситуация с Bihus.Info
Глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7, чтобы обсудить сотрудничество против россии и шаги для демократического развития Украины и свободы слова.
Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.
Остин согласился свидетельствовать на слушаниях в Палате представителей о своей тайной госпитализации
В этом месяце министр обороны Ллойд Остин даст показания перед Комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил относительно своего решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников национальной безопасности.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС - росСМИ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.