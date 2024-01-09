Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора-геноцида за счет Правительства Канады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.

Мы радуемся тому, что есть ресурс, который мы можем направить на достройку этого объекта, очень важного для нас как с политической, так и с научно-музейной стороны, - заявил на заседании комитета в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Детали

Отмечается, что речь идет о финансировании в размере ориентировочно 15 миллионов канадских долларов.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №10361 за основу с сокращением срока подачи поправок и предложений наполовину.

Принятие изменений в Закон "О музеях и музейном деле" создаст законодательные условия для осуществления контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Также в Музее появится наблюдательный и экспертный советы, в состав которых войдут представители профессиональных и научных групп, международных организаций зарубежных украинцев и потомки жертв Голодомора.

Справочно

Мемориал жертв Голодомора возведен в 2008-2010 годах для увековечения памяти миллионов людей, погибших от искусственно созданного в 1932-1933 гг. руководством ссср голода, ставшего инструментом осуществления геноцида украинского народа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон № 9437 о выделении 573,9 млн грн на музей Голодомора, который предусматривал внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Глава государства объяснил свое решение тем, что усилия государственных и местных органов должны быть направлены на решения, которые приближают победу Украины.

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