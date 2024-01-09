Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Парламентский комитет Украины одобрил законопроект о финансировании Канадой завершения строительства Музея Голодомора-геноцида, что является чрезвычайно важным по культурно-историческим причинам. Сумма финансирования составляет 15 миллионов канадских долларов.
"Мы его не находим": в ВС ВСУ не могут подтвердить информацию о якобы сбитии "шахеда" с реактивным двигателем
Представитель ВС ВС Украины Юрий Игнат заявил, что они не могут подтвердить сбитие нового беспилотника "шахед" с реактивным двигателем, поскольку не нашли доказательств.
Погодные условия: Гуменюк рассказала о причине отсутствия этой ночью атаки дронами
россия прекратила атаки беспилотников на Украину 9 января из-за плохой погоды, но продолжила обстрелы жилых районов.
Четыре арабские страны и Турция готовы начать подготовку к восстановлению Газы - Блинкен
Согласно заявлению Блинкена, четыре арабские страны готовы планировать послевоенное восстановление Газы и управление анклавом.
"Люди привыкли к войне, общественное мнение замедляет решения": премьер Эстонии призывает к разъяснению на Западе важности поддержки Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призывает к последовательной адвокации в поддержку Украины, на фоне того, как Эстония планирует военную помощь в размере 0,25% своего ВВП в течение четырех лет.
"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор
В Донецкой области СБУ задержала информатора фсб, который сливал информацию о позициях украинских войск. Прежде всего он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.
Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"
Украина планирует ввести "єМалятко" для бизнеса" в "Дія", где в прошлом году было зарегистрировано 229 тыс. физических лиц-предпринимателей.
Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters
Израиль переходит к более смертоносным ударам по связанным с Ираном целям в Сирии.
Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"
В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".
россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения
Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.