Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору коштом Канади

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору-геноциду коштом Уряду Канади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, пише УНН.

Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об’єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку, - заявив на засіданні комітету т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Деталі

Зазначається, що йдеться про фінансування у розмірі орієнтовно 15 мільйонів канадських доларів.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №10361 за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.

Ухвалення змін до Закону "Про музеї та музейну справу" створить законодавчі умови для здійснення контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Також у Музеї з’явиться наглядова та експертна ради, до складу яких увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців і нащадки жертв Голодомору.

Довідково

Меморіал жертв Голодомору зведений у 2008—2010 роках для увічнення пам'яті мільйонів людей, які загинули від штучно створеного у 1932—1933 рр. керівництвом срср голоду, що став інструментом здійснення геноциду українського народу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ветував закон № 9437 про виділення 573,9 млн грн на музей Голодомору, який передбачав внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2023 рік. Глава держави пояснив своє рішення тим, що зусилля державних та місцевих органів повинні бути спрямовані на рішення, які наближають перемогу України.

55 країн підписали Декларацію ООН до 90-х роковин Голодомору