Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  38326 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  73449 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132742 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106631 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119724 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120388 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228721 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211870 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  423597 просмотра

Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

Украинские аудиогиды и книжные полки уже представлены в 44 странах, включая Финляндию, Канаду, Венгрию, Ирландию, Польшу, Португалию и другие. Они установлены в рамках инициатив по популяризации украинской культуры во всем мире.

Культура •   •  2177 просмотра
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

После анонимного сообщения о заминировании зданий Ровенской облгосадминистрации и областного совета взрывных устройств не обнаружено, работа зданий восстановлена.

Криминал и ЧП •   •  2721 просмотра
"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Война •   •  4035 просмотра
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

На трассе Киев-Чоп вблизи Бабина загорелся грузовик, что затруднило движение в одном направлении. Сейчас движение в направлении Ровно разрешено только по одной полосе.

Криминал и ЧП •   •  3933 просмотра
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено

Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский

Президент Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Испании и Бельгии, которые подтвердили участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, и обсудили оборонное сотрудничество, интеграцию Украины в ЕС.

Война •   •  5261 просмотра
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский

В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 8 по 10 мая, запретив разведение открытого огня, въезд в лес, курение и сжигание мусора, чтобы предотвратить пожары и трагические последствия.

Общество •   •  4724 просмотра
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

российский диктатор владимир путин воспринимается иностранными государствами как фактический правитель россии, а не демократически избранный, отмечает политолог Горбач. По его словам, мир не готов относиться к путину, как к Гитлеру.

Война •   •  31263 просмотра
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда

Если союзники выполнят свои обязательства и темпы предоставления западного вооружения будут высокими, Вооруженные силы Украины смогут стабилизировать линию фронта примерно в середине лета, считает Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Война •   •  4750 просмотра
В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда

В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

В Белом доме отмечают, что если россия обеспокоена вероятными ударами западным оружием по ее армии, то самый простой вариант - вывести свои войска из Украины.

Война •   •  16729 просмотра
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей

В Полтавской области из-за порывов ветра временно обесточены 6 620 потребителей, аварийные отключения действуют в пяти громадах.

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Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей