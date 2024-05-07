Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира

В музее в Финляндии заработал украиноязычный аудиогид. А в Канаде, Венгрии, Ирландии, Польше и Португалии появились украинские книжные полки. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Сообщается, что аудиогид на украинском языке в финском музее Эспоо заработал в рамках инициативы жены президента Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиоэкскурсий в ведущих памятниках мира. Аудиогид установлен в музее одного из самых известных художников страны Аксели Галлен-Каллела.

В министерстве добавили, что это уже 83-й аудиогид проекта в 44 странах мира.

Также в течение марта-апреля этого года открылись украинские книжные полки, где представлены современные издания и учебники, в Канаде, Венгрии, Ирландии, Узбекистане, Польше и Португалии.

Добавим

В рамках проекта "Украинская книжная полка" уже открыто 190 украинских полочек в 47 странах и штаб-квартире ЮНЕСКО.

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