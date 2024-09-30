В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды
Киев • УНН
В трех музеях Бельгии и музее Барберини в Германии заработали аудиогиды на украинском языке. Всего в рамках инициативы первой леди Украины действуют 89 украинских аудиогидов в 47 странах мира.
В Бельгии и Германии появились аудиогиды на украинском языке. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на ОП.
В частности, аудиогид заработал в Музее старого искусства, Музее рубежа веков и Музее Рене Магритта, которые входят в Королевские музеи изящных искусств Бельгии - комплекс музейных учреждений в Брюсселе, где хранится большая коллекция живописи и скульптуры.
«Экспонаты бельгийских музеев станут ближе для украинских посетителей, потому что заговорили на украинском с помощью нашего аудиогида», - отметила супруга Президента.
Еще один гид заработал в художественном музее Барберини (Потсдам, Германия), известном своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь хранится, в частности, 34 картины Клода Моне. Проект реализовало Посольство Украины в Германии совместно с представительством Украинского института.
«Продолжаем говорить с миром на языке искусства. Пусть оно будет понятным и приумножает взаимопонимание между свободными странами мира», - подчеркнула Елена Зеленская.
Всего в рамках инициативы первой леди по распространению украинского в мировых памятниках заработало 89 аудиогидов в 47 странах.
Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира7 мая 2024, 14:19 • 20376 просмотров