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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды

В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 15:22  •  2752 просмотра

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В трех музеях Бельгии и музее Барберини в Германии заработали аудиогиды на украинском языке. Всего в рамках инициативы первой леди Украины действуют 89 украинских аудиогидов в 47 странах мира.

В Бельгии и Германии появились аудиогиды на украинском языке. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на ОП.

В частности, аудиогид заработал в Музее старого искусства, Музее рубежа веков и Музее Рене Магритта, которые входят в Королевские музеи изящных искусств Бельгии - комплекс музейных учреждений в Брюсселе, где хранится большая коллекция живописи и скульптуры.

«Экспонаты бельгийских музеев станут ближе для украинских посетителей, потому что заговорили на украинском с помощью нашего аудиогида», - отметила супруга Президента.

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Еще один гид заработал в художественном музее Барберини (Потсдам, Германия), известном своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь хранится, в частности, 34 картины Клода Моне. Проект реализовало Посольство Украины в Германии совместно с представительством Украинского института.

«Продолжаем говорить с миром на языке искусства. Пусть оно будет понятным и приумножает взаимопонимание между свободными странами мира», - подчеркнула Елена Зеленская.

Всего в рамках инициативы первой леди по распространению украинского в мировых памятниках заработало 89 аудиогидов в 47 странах.

Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира7 мая 2024, 14:19 • 20376 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Культура
bryusselБрюссель
belgiyaБельгия
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская