В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды

В Бельгии и Германии появились аудиогиды на украинском языке. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на ОП.

В частности, аудиогид заработал в Музее старого искусства, Музее рубежа веков и Музее Рене Магритта, которые входят в Королевские музеи изящных искусств Бельгии - комплекс музейных учреждений в Брюсселе, где хранится большая коллекция живописи и скульптуры.

«Экспонаты бельгийских музеев станут ближе для украинских посетителей, потому что заговорили на украинском с помощью нашего аудиогида», - отметила супруга Президента.

Еще один гид заработал в художественном музее Барберини (Потсдам, Германия), известном своей коллекцией пейзажной живописи мировых импрессионистов и постимпрессионистов. Здесь хранится, в частности, 34 картины Клода Моне. Проект реализовало Посольство Украины в Германии совместно с представительством Украинского института.

«Продолжаем говорить с миром на языке искусства. Пусть оно будет понятным и приумножает взаимопонимание между свободными странами мира», - подчеркнула Елена Зеленская.

Всего в рамках инициативы первой леди по распространению украинского в мировых памятниках заработало 89 аудиогидов в 47 странах.

Украинские аудиогиды появились уже в 44 странах мира