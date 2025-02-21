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Криптобиржу ByBit взломали на 1,4 млрд долларов в ETH

Криптобиржу ByBit взломали на 1,4 млрд долларов в ETH

Киев  •  УНН

 • 569 просмотра

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Криптобиржу ByBit атаковали хакеры, выведя 1,4 млрд долларов в ETH на четыре адреса Ethereum. Генеральный директор Бен Чжоу подтвердил инцидент, объяснив, что атака была осуществлена из-за вредоносного кода в смарт-контракте.

Криптобиржа ByBit была взломана, хакер вывел 1,4 млрд долларов в ETH. Это один из крупнейших финансовых взломов в истории, сообщает Cointelegraph, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, криптовалютную биржу Bybit «взломали». Более 1,46 млрд долларов поступило на четыре адреса Ethereum, и часть средств обменивается на DEX.

После эксплойта детектив onchain предупредил пользователей о внесении в черный список адресов, связанных со взломом. Сооснователь и генеральный директор Bybit Бен Чжоу подтвердил инцидент и предоставил обновленную информацию о нарушении безопасности.

Генеральный директор сказал, что конкретная транзакция была замаскирована, чтобы выглядеть легитимной, но содержала вредоносный исходный код, разработанный для изменения логики смарт-контракта кошелька и выкачивания средств.

Напомним,

Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд долларов. Он случайно выбросил его на свалку в городе Ньюпорт еще в 2013 году. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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