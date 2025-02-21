Криптобиржу ByBit взломали на 1,4 млрд долларов в ETH
Киев • УНН
Криптобиржу ByBit атаковали хакеры, выведя 1,4 млрд долларов в ETH на четыре адреса Ethereum. Генеральный директор Бен Чжоу подтвердил инцидент, объяснив, что атака была осуществлена из-за вредоносного кода в смарт-контракте.
Криптобиржа ByBit была взломана, хакер вывел 1,4 млрд долларов в ETH. Это один из крупнейших финансовых взломов в истории, сообщает Cointelegraph, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, криптовалютную биржу Bybit «взломали». Более 1,46 млрд долларов поступило на четыре адреса Ethereum, и часть средств обменивается на DEX.
После эксплойта детектив onchain предупредил пользователей о внесении в черный список адресов, связанных со взломом. Сооснователь и генеральный директор Bybit Бен Чжоу подтвердил инцидент и предоставил обновленную информацию о нарушении безопасности.
Генеральный директор сказал, что конкретная транзакция была замаскирована, чтобы выглядеть легитимной, но содержала вредоносный исходный код, разработанный для изменения логики смарт-контракта кошелька и выкачивания средств.
Напомним,
Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд долларов. Он случайно выбросил его на свалку в городе Ньюпорт еще в 2013 году.