Криптобіржу ByBit зламали на 1,4 млрд доларів в ETH

Криптобіржу ByBit було зламано, хакер вивів 1,4 млрд доларів в ETH. Це один з найбільших фінансових зламів в історії, повідомляє Cointelegraph, передає УНН.

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Як пише видання, криптовалютну біржу Bybit "зламали". Понад 1,46 млрд доларів надійшло на чотири адреси Ethereum, і частина коштів обмінюється на DEX.

Після експлойту детектив onchain попередив користувачів про внесення в чорний список адрес, пов’язаних із зломом. Співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу підтвердив інцидент і надав оновлену інформацію про порушення безпеки.

Генеральний директор сказав, що конкретна транзакція була замаскована, щоб виглядати легітимною, але містила шкідливий вихідний код, розроблений для зміни логіки смарт-контракту гаманця та викачування коштів.

Нагадаємо

Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році.