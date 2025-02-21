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15 березня, 19:03 • 119823 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179901 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145111 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137001 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116387 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107413 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102815 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140030 перегляди

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Криптобіржу ByBit зламали на 1,4 млрд доларів в ETH

Криптобіржу ByBit зламали на 1,4 млрд доларів в ETH

Київ • УНН

 • 34389 перегляди

Криптобіржу ByBit атакували хакери, вивівши 1,4 млрд доларів в ETH на чотири адреси Ethereum. Генеральний директор Бен Чжоу підтвердив інцидент, пояснивши, що атака була здійснена через шкідливий код у смарт-контракті.

Криптобіржу ByBit було зламано, хакер вивів 1,4 млрд доларів в ETH. Це один з найбільших фінансових зламів в історії, повідомляє Cointelegraph, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, криптовалютну біржу Bybit "зламали". Понад 1,46 млрд доларів надійшло на чотири адреси Ethereum, і частина коштів обмінюється на DEX.

Після експлойту детектив onchain попередив користувачів про внесення в чорний список адрес, пов’язаних із зломом. Співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу підтвердив інцидент і надав оновлену інформацію про порушення безпеки.

Генеральний директор сказав, що конкретна транзакція була замаскована, щоб виглядати легітимною, але містила шкідливий вихідний код, розроблений для зміни логіки смарт-контракту гаманця та викачування коштів.

Нагадаємо

Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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