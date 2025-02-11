Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд

Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році.

Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Після численних відмов з боку міської ради дозволити пошук, він розглядає можливість купівлі всього сміттєзвалища. Минулого місяця Хауеллс програв судову справу у Високому суді, намагаючись змусити міську раду Ньюпорта дозволити йому розкопки.

Однак тепер влада сама планує закрити та законсервувати полігон, а частину території використати для сонячної електростанції. У суді рада казала, що не може закрити звалище для мого пошуку, бо це зашкодить мешканцям Ньюпорта. А тепер виявляється, що вони й так планували його закрити, каже 39-річний Хауеллс.

Він додав, що вже обговорював із потенційними інвесторами можливість викупу звалища:

Я очікував, що полігон закриють у найближчі роки, адже він уже заповнений на 80–90%, але не думав, що це станеться так швидко. Якби міська рада Ньюпорта була готова, я б розглянув можливість придбання цього сміттєзвалища в його нинішньому стані. Я вже обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, і це питання залишається відкритим - зазначив Хауеллс.

Ховеллс втратив доступ до своїх біткоїнів у 2013 році, коли випадково поклав жорсткий диск у чорний пакет під час прибирання в офісі. Його тодішня партнерка, за його словами, сплутала цей пакет зі сміттям і віднесла його на звалище.

Чоловік швидко зрозумів помилку, але з того часу йому так і не дозволили шукати диск. Міська рада Ньюпорта стверджує, що після потрапляння на звалище диск став її власністю.

У січні суддя ухвалив рішення на користь влади, визнавши, що Ховеллс не має права його шукати. Міська рада Ньюпорта відмовилася коментувати ситуацію.

Нагадаємо

Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.

Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США.