Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд
Київ • УНН
Джеймс Хауеллс розглядає можливість придбання сміттєзвалища в Ньюпорті, де знаходиться його жорсткий диск з 8000 біткоїнами. Після програшу в суді це єдиний спосіб отримати доступ до криптовалюти вартістю 31 млрд грн.
Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році.
Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Після численних відмов з боку міської ради дозволити пошук, він розглядає можливість купівлі всього сміттєзвалища. Минулого місяця Хауеллс програв судову справу у Високому суді, намагаючись змусити міську раду Ньюпорта дозволити йому розкопки.
Однак тепер влада сама планує закрити та законсервувати полігон, а частину території використати для сонячної електростанції. У суді рада казала, що не може закрити звалище для мого пошуку, бо це зашкодить мешканцям Ньюпорта. А тепер виявляється, що вони й так планували його закрити, каже 39-річний Хауеллс.
Він додав, що вже обговорював із потенційними інвесторами можливість викупу звалища:
Я очікував, що полігон закриють у найближчі роки, адже він уже заповнений на 80–90%, але не думав, що це станеться так швидко. Якби міська рада Ньюпорта була готова, я б розглянув можливість придбання цього сміттєзвалища в його нинішньому стані. Я вже обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, і це питання залишається відкритим
Ховеллс втратив доступ до своїх біткоїнів у 2013 році, коли випадково поклав жорсткий диск у чорний пакет під час прибирання в офісі. Його тодішня партнерка, за його словами, сплутала цей пакет зі сміттям і віднесла його на звалище.
Чоловік швидко зрозумів помилку, але з того часу йому так і не дозволили шукати диск. Міська рада Ньюпорта стверджує, що після потрапляння на звалище диск став її власністю.
У січні суддя ухвалив рішення на користь влади, визнавши, що Ховеллс не має права його шукати. Міська рада Ньюпорта відмовилася коментувати ситуацію.
Нагадаємо
Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.
Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США.