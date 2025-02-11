Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 15572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 54221 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128264 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187037 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150708 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141038 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118717 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108523 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103085 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146506 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 78638 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 34692 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 68366 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 83539 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 77452 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146506 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145440 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279034 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307795 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27821 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66915 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113102 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136060 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118217 перегляди
Актуальне
Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд

Британець планує купити сміттєзвалище, щоб знайти біткоїни на $31 млрд

Київ • УНН

 • 30212 перегляди

Джеймс Хауеллс розглядає можливість придбання сміттєзвалища в Ньюпорті, де знаходиться його жорсткий диск з 8000 біткоїнами. Після програшу в суді це єдиний спосіб отримати доступ до криптовалюти вартістю 31 млрд грн.

Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році.

Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

 Після численних відмов з боку міської ради дозволити пошук, він розглядає можливість купівлі всього сміттєзвалища. Минулого місяця Хауеллс програв судову справу у Високому суді, намагаючись змусити міську раду Ньюпорта дозволити йому розкопки.

Однак тепер влада сама планує закрити та законсервувати полігон, а частину території використати для сонячної електростанції. У суді рада казала, що не може закрити звалище для мого пошуку, бо це зашкодить мешканцям Ньюпорта. А тепер виявляється, що вони й так планували його закрити, каже 39-річний Хауеллс.

Він додав, що вже обговорював із потенційними інвесторами можливість викупу звалища:

Я очікував, що полігон закриють у найближчі роки, адже він уже заповнений на 80–90%, але не думав, що це станеться так швидко. Якби міська рада Ньюпорта була готова, я б розглянув можливість придбання цього сміттєзвалища в його нинішньому стані. Я вже обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, і це питання залишається відкритим

- зазначив Хауеллс.

Ховеллс втратив доступ до своїх біткоїнів у 2013 році, коли випадково поклав жорсткий диск у чорний пакет під час прибирання в офісі. Його тодішня партнерка, за його словами, сплутала цей пакет зі сміттям і віднесла його на звалище.

Чоловік швидко зрозумів помилку, але з того часу йому так і не дозволили шукати диск. Міська рада Ньюпорта стверджує, що після потрапляння на звалище диск став її власністю.

У січні суддя ухвалив рішення на користь влади, визнавши, що Ховеллс не має права його шукати. Міська рада Ньюпорта відмовилася коментувати ситуацію.

Нагадаємо

Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.

Біткоїн зріс на 1,3% після падіння, досягнувши $97 873, на тлі очікування нових даних щодо інфляції в США.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
bitkoinБіткойн
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство

Звернутися з питань розміщення реклами