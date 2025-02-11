Британец планирует купить свалку, чтобы найти биткоины на $31 млрд

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 44979 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 94138 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 117110 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 109721 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 109595 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 145736 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 118818 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 143372 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112148 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106960 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 104882 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 101447 просмотра
В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

11 февраля, 04:52 • 50235 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 102715 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 88075 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 117110 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 145736 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 119070 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 143372 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 141325 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 88131 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 102722 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 104592 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 103918 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 104742 просмотра
Актуальное
Британец планирует купить свалку, чтобы найти биткоины на $31 млрд

Британец планирует купить свалку, чтобы найти биткоины на $31 млрд

Киев  •  УНН

 • 2468 просмотра

Read in English

Джеймс Хауэллс рассматривает возможность приобретения свалки в Ньюпорте, где находится его жесткий диск с 8000 биткоинами. После проигрыша в суде это единственный способ получить доступ к криптовалюте стоимостью 31 млрд грн.

Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд грн. Он случайно выбросил его на свалку в городе Ньюпорт еще в 2013 году.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

 После многочисленных отказов со стороны городского совета разрешить поиск, он рассматривает возможность покупки всей свалки. В прошлом месяце Хауэллс проиграл судебное дело в Высоком суде, пытаясь заставить городской совет Ньюпорта разрешить ему раскопки.

Однако теперь власти сами планируют закрыть и законсервировать полигон, а часть территории использовать для солнечной электростанции. В суде совет говорил, что не может закрыть свалку для моего поиска, потому что это навредит жителям Ньюпорта. А теперь оказывается, что они и так планировали ее закрыть, говорит 39-летний Хауэллс.

Он добавил, что уже обсуждал с потенциальными инвесторами возможность выкупа свалки:

Я ожидал, что полигон закроют в ближайшие годы, ведь он уже заполнен на 80-90%, но не думал, что это произойдет так быстро. Если бы городской совет Ньюпорта был готов, я бы рассмотрел возможность приобретения этой свалки в ее нынешнем состоянии. Я уже обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами, и этот вопрос остается открытым

- отметил Хауэллс.

Ховеллс потерял доступ к своим биткоинам в 2013 году, когда случайно положил жесткий диск в черный пакет во время уборки в офисе. Его тогдашняя партнерша, по его словам, спутала этот пакет с мусором и отнесла его на свалку.

Мужчина быстро понял ошибку, но с тех пор ему так и не разрешили искать диск. Городской совет Ньюпорта утверждает, что после попадания на свалку диск стал его собственностью.

В январе судья принял решение в пользу властей, признав, что Ховеллс не имеет права его искать. Городской совет Ньюпорта отказался комментировать ситуацию.

Напомним,

Суд отказал жителю Уэльса в разрешении на поиск жесткого диска с 8000 биткоинами на свалке в Ньюпорте. Диск был случайно выброшен в 2013 году и сейчас находится среди 100 тысяч тонн мусора.

Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираТехнологии
bitkoinБиткойн
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания

Обратиться по вопросам размещения рекламы