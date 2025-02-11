Британец планирует купить свалку, чтобы найти биткоины на $31 млрд

Британец Джеймс Хауэллс уже десять лет пытается отыскать жесткий диск, на котором хранятся биткоины стоимостью около 31 млрд грн. Он случайно выбросил его на свалку в городе Ньюпорт еще в 2013 году.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

После многочисленных отказов со стороны городского совета разрешить поиск, он рассматривает возможность покупки всей свалки. В прошлом месяце Хауэллс проиграл судебное дело в Высоком суде, пытаясь заставить городской совет Ньюпорта разрешить ему раскопки.

Однако теперь власти сами планируют закрыть и законсервировать полигон, а часть территории использовать для солнечной электростанции. В суде совет говорил, что не может закрыть свалку для моего поиска, потому что это навредит жителям Ньюпорта. А теперь оказывается, что они и так планировали ее закрыть, говорит 39-летний Хауэллс.

Он добавил, что уже обсуждал с потенциальными инвесторами возможность выкупа свалки:

Я ожидал, что полигон закроют в ближайшие годы, ведь он уже заполнен на 80-90%, но не думал, что это произойдет так быстро. Если бы городской совет Ньюпорта был готов, я бы рассмотрел возможность приобретения этой свалки в ее нынешнем состоянии. Я уже обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами, и этот вопрос остается открытым - отметил Хауэллс.

Ховеллс потерял доступ к своим биткоинам в 2013 году, когда случайно положил жесткий диск в черный пакет во время уборки в офисе. Его тогдашняя партнерша, по его словам, спутала этот пакет с мусором и отнесла его на свалку.

Мужчина быстро понял ошибку, но с тех пор ему так и не разрешили искать диск. Городской совет Ньюпорта утверждает, что после попадания на свалку диск стал его собственностью.

В январе судья принял решение в пользу властей, признав, что Ховеллс не имеет права его искать. Городской совет Ньюпорта отказался комментировать ситуацию.

Напомним,

Суд отказал жителю Уэльса в разрешении на поиск жесткого диска с 8000 биткоинами на свалке в Ньюпорте. Диск был случайно выброшен в 2013 году и сейчас находится среди 100 тысяч тонн мусора.

Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США.