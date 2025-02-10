Біткоїн відновлюється після падіння, але залишається під тиском економічної нестабільності

Біткоїн частково відновився після падіння, але залишається під тиском через економічну нестабільність у США. Його курс зріс на 1,3%, до $97 873, тоді як інвестори очікують на нові дані щодо інфляції, що можуть вплинути на ринок. Пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Після різкого падіння на вихідних біткоїн поступово відновлює свої позиції. Станом на 09:21 за східноєвропейським часом його вартість зросла на 1,3% – до $97 873. Однак загальна ситуація на крипторинку залишається напруженою через економічну політику США та глобальні фінансові ризики.

Минулого тижня біткоїн втратив понад 4%, що пов’язано із загостренням торговельної війни між США та Китаєм. Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи на імпорт алюмінію та сталі, що спричинило відповідну реакцію Китаю, який ввів обмеження на американський експорт. Ці заходи викликали занепокоєння інвесторів та призвели до втрати ліквідності на фінансових ринках, зокрема у сфері криптовалют.

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Попри поширену думку, що біткоїн є захистом від економічної нестабільності, останні події показують, що він також піддається впливу макроекономічних змін. Долар США продовжує зміцнюватися, що тисне на крипторинок, адже зростаючий курс американської валюти робить альтернативні активи менш привабливими для інвесторів.

Увага трейдерів зараз зосереджена на даних про інфляцію в США, які будуть опубліковані в середу. Очікується, що індекс споживчих цін (ІСЦ) зросте на 2,9% у річному вимірі, що може вплинути на політику Федеральної резервної системи. Якщо інфляція залишиться високою, це може знизити ймовірність зменшення процентних ставок у США, що ще більше вплине на криптовалютний ринок.

Strategy продовжує скуповувати біткоїн

Попри нестабільність ринку, компанія Strategy (колишня MicroStrategy) продовжує активно інвестувати в біткоїн. У період з 3 по 9 лютого компанія придбала 7 633 BTC на суму $742,4 млн, збільшивши свої загальні активи в криптовалюті до 478 740 BTC, що еквівалентно $46 млрд.

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За словами співзасновника компанії Майкла Сейлора, загальний обсяг вкладень Strategy у біткоїн вже перевищує $31,1 млрд, а середня ціна придбання складає $65 033 за монету. Таким чином, компанія володіє понад 2,2% усіх біткоїнів, що існують, враховуючи обмежену емісію у 21 млн BTC.

Останні покупки були здійснені за рахунок продажу акцій:

516 413 звичайних акцій класу А на суму $179 млн

7,3 млн привілейованих акцій серії А із дохідністю 8,00% на суму $563,4 млн

На даний момент Strategy має $4,17 млрд доступних акцій у рамках програми "21/21", яка спрямована на залучення $42 млрд для подальших інвестицій у біткоїн.

Що відбувається на ринку криптовалют?

Біткоїн не єдина криптовалюта, яка демонструє корекцію після різкого падіння. Разом із ним зростають і деякі інші активи:

Ethereum (ETH) подорожчав на 1,3%, досягнувши $2 661,26

XRP піднявся на 1,1%, до $2,442

Solana зросла на 4,2%, Cardano – на 3,1%, тоді як Polygon залишився без змін

Dogecoin показав невелике зростання на 0,5%, а токен $TRUMP втратив 3,3%

Перспективи біткоїна

Ситуація на ринку залишається нестабільною, і майбутнє біткоїна значною мірою залежить від економічних рішень у США. Якщо ФРС утримається від зниження процентних ставок, це може послабити привабливість криптовалюти для інвесторів. Водночас, стратегічні покупки великих компаній, таких як Strategy, свідчать про довгострокову віру в зростання біткоїна.

Найближчі дні будуть ключовими для крипторинку, оскільки дані про інфляцію та реакція ФРС можуть визначити подальший курс біткоїна.

Нагадаємо

Минулого тижня біткоїн продовжив падіння, демонструючи другий поспіль тижневий спад на фоні зниження глобального апетиту до ризику, що стало наслідком заяви президента США Дональда Трампа про нові тарифи, що посилило побоювання щодо світової торговельної напруженості.