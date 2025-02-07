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Біткоїн падає другий тиждень поспіль на тлі глобальної нестабільності

Біткоїн падає другий тиждень поспіль на тлі глобальної нестабільності

Київ • УНН

 • 27453 перегляди

Біткоїн знизився на 1,6% до $96 723,5 на тлі заяви Трампа про нові тарифи та глобальної нестабільності. Альткоїни зазнали ще більших втрат: Ефір впав на 5,4%, XRP - на 7,1%.

У п’ятницю біткоїн продовжив падіння, демонструючи другий поспіль тижневий спад на фоні зниження глобального апетиту до ризику.

Це стало наслідком заяви президента США Дональда Трампа про нові тарифи, що посилило побоювання щодо світової торговельної напруженості.

Пише УНН з посиланням на Inveting. 

Станом на 01:21 за східним часом (06:21 за Гринвічем) біткоїн знизився на 1,6% і торгувався на рівні $96 723,5, що майже на 3% менше, ніж тижнем раніше. Минулого тижня його ціна впала на 4%.

Торговельна активність залишалася низькою, а коливання курсу були незначними, що свідчить про обережність інвесторів на фоні невизначеної макроекономічної ситуації.

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Після заяви Трампа 1 лютого настрої на ринку різко погіршилися. Акції почали знижуватися, а інвестори віддали перевагу безпечним активам, що також вплинуло на крипторинок.

Біткоїн, який часто розглядається як високоризиковий актив, віддзеркалив загальне послаблення настроїв. До того ж відсутність нових позитивних факторів не сприяла зростанню цін у криптосекторі.

На ринку також відчувається невизначеність щодо політики Федеральної резервної системи США та перспектив глобальної економіки, що стримує активність трейдерів.

Водночас, попри недавнє зниження, біткоїн продовжує демонструвати значне зростання у річному вимірі, завдяки збільшенню інтересу до криптовалют та очікуванням м’якшого регулювання за адміністрації Трампа.

Однак аналітики попереджають, що найближчим часом ціна може залишатися волатильною, оскільки інвестори оцінюють економічну політику та глобальні фінансові тенденції.

Ціна на золото знову оновила історичний максимум05.02.25, 15:32 • 28002 перегляди

Очікується, що звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за січень, який невдовзі опублікують, допоможе спрогнозувати подальші кроки ФРС щодо процентної ставки.

Тим часом інституційний інтерес до криптовалют зростає. Інвестиційна компанія Franklin Templeton подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на запуск нового ETF для біткойна та ефіру, а в майбутньому розглядає можливість додавання інших криптовалют.

Це рішення є частиною загальної тенденції до зростання попиту на цифрові активи з боку традиційних фінансових компаній, особливо після схвалення SEC біржових фондів для біткоїна та ефіру. Подальше рішення регулятора визначить запуск нового фонду та його вплив на крипторинок.

Альткоїни зазнали значних втрат, що перевищили падіння біткоїна.

  • Ефір (ETH) впав на 5,4% до $2 677, а загальне зниження за тиждень склало 14%.
    • XRP втратив 7,1%, опустившись до $2,2903, і може закінчити тиждень із 20% падінням.
      • Solana знизилася на 6%, Polygon – на 7,9%, Cardano – на 6,2%.
        • Серед мем-коїнів Dogecoin подешевшав на 5,8%.

          Нагадаємо 

          Вчора біткоїн залишався в основному стабільним, оскільки апетит до ризику залишався пригніченим на тлі ескалації торгової напруженості між США і Китаєм, в той час як MicroStrategy, найбільший корпоративний власник біткоїна, зафіксував четвертий поспіль квартальний збиток.

          Ірина Колеснік

          Ірина Колеснік

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