Ціна біткоїна впала до $97,7 тисячі: що відбувається на крипторинку

У четвер біткоїн залишався в основному стабільним, оскільки апетит до ризику залишався пригніченим на тлі ескалації торгової напруженості між США і Китаєм, в той час як MicroStrategy, найбільший корпоративний власник біткоїна, зафіксував четвертий поспіль квартальний збиток. Пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Біткоїн на 05:35 за Гринвічем подешевшав на 0,3%, зупинившись на позначці $97 742,7. Ринок криптовалют зазнає тиску через ескалацію торгової напруженості між США та Китаєм.

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Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про 10%-не мито на китайський імпорт, обґрунтовуючи це питаннями національної безпеки. У відповідь Китай ввів аналогічні мита на американські товари, серед яких скраплений газ, вугілля, сира нафта та сільськогосподарська техніка. Це посилило побоювання щодо тривалої торговельної війни та спонукало інвесторів звертатися до активів-притулків.

Додатковий тиск на ринок спричинили занепокоєння щодо інфляції, викликаної митами, що може вплинути на ліквідність. Тим часом компанія MicroStrategy Incorporated, яка нещодавно змінила назву на Strategy, зафіксувала чистий збиток у четвертому кварталі у $670,8 млн, тоді як минулого року компанія мала прибуток у $89,1 млн. Це вже четвертий поспіль квартал із збитками.

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Попри фінансові втрати, Strategy продовжує нарощувати свої біткоїн-авуари. За квартал компанія придбала 218 887 біткоїнів на суму $20,5 млрд, довівши свій загальний запас до 471 107 біткоїнів вартістю $45,6 млрд. Основною причиною збитків стало знецінення біткоїн-активів на $1,01 млрд. Однак із 2025 року нові правила бухгалтерського обліку дозволять враховувати реальну ринкову вартість криптовалюти, що може покращити фінансові показники.

Компанія продовжує дотримуватися своєї стратегії, зосередженої на біткоїні, і планує залучити $42 млрд через випуск акцій та боргових зобов’язань протягом трьох років. На тлі цих новин акції MicroStrategy впали на 3,3% у середу, а після закриття торгів знизилися ще на 1,4%.

Крипторинок загалом демонстрував негативну динаміку, відображаючи підвищену обережність інвесторів щодо спекулятивних активів. Проте Ethereum (ETH), друга за капіталізацією криптовалюта, навпаки, подорожчала на 1,7% до $2 833,5.

XRP втратив 4% і впав до $2,4367. Solana знизилася на 2,1%, Polygon – на 1,4%, а Cardano – на 0,4%. Серед мемних криптовалют Dogecoin втратив майже 2%.

Нагадаємо

5 лютого біткоїн продовжив знижуватись, не зумівши втриматися вище ключового рівня $100 тисяч, оскільки загострення торгової напруженості між США та Китаєм зберігає обережність серед інвесторів.