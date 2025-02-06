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Нові тарифи Трампа: американці платять до $50 за посилки з Китаю

Нові тарифи Трампа: американці платять до $50 за посилки з Китаю

Київ • УНН

 • 27631 перегляди

США скасували безмитне ввезення посилок з Китаю вартістю до $800. Покупці та малий бізнес тепер змушені сплачувати додаткові 10% тарифу та комісії за обробку імпортних товарів.

Через день після того, як були введені нові тарифи президента США Дональда Трампа на китайський імпорт, споживачі та малі підприємства вже відчувають тиск нових цін.

Передає УНН із посиланням на Wired.

Виконавчий указ Трампа не тільки підняв тарифи на китайські товари, але й скасував давнє звільнення від торгівлі, яке дозволяло відправляти невеликі пакунки з Китаю до США без сплати мита, якщо їх вартість була менше 800 доларів. Різкі зміни призвели до хаосу в індустрії онлайн-покупок.

Зараз я застрягла з товарами на 30 000 доларів, які не можу перевезти через кордон, а це основа мого бізнесу

- каже Леслі Браун, власниця канадської компанії з продажу секонд-хенду, яка продає одяг американським покупцям на eBay і Poshmark.

Вчора Браун опублікувала пост у блозі на Medium під назвою "Дональд Трамп вб'є мій бізнес".

Шардоне Лав, художниця з Пенсільванії, каже, що у вівторок вона отримала текстове повідомлення від DHL із поясненням, що їй потрібно заплатити 26,20 доларів імпортного мита, щоб отримати замовлення Shein, яке вже коштувало їй 267,14 доларів.

Пакунок був відправлений з Гуанчжоу, Китай, і прибув на митницю в Цинциннаті у вівторок, згідно з записами відстеження DHL.

Замовлення Лав було призупинено на кілька годин, протягом яких вона отримала повідомлення з проханням сплатити імпортне мито. У DHL також зазначили, що посилку повернуть через п’ять днів, якщо вона відмовиться це зробити.

Контекст

Починаючи з вівторка, покупці, малі підприємства та веб-сайти електронної комерції тепер повинні враховувати 10-відсотковий додатковий тариф, а також звичайні імпортні мита, що застосовуються до різних категорій товарів, а також комісію за обробку та посередництво.

Але зміни поки не відбулись:

Поштова служба США в середу скасувала своє рішення призупинити доставку посилок з Китаю та Гонконгу через день після оголошення цього кроку.

Поштова служба не повідомила причин для скасування, але заявила, що співпрацюватиме з митницею та прикордонною службою, щоб запровадити процес стягнення нових тарифів з Китаю та уникнути збоїв у доставці.

Нагадаємо

USPS призупинила поставки з Китаю після того, як набули чинності додаткові тарифи.

Поштова служба США (USPS) оголосила, що "тимчасово" припинить приймати посилки з Китаю та Гонконгу "до подальшого повідомлення", оскільки торгова війна між Вашингтоном і Пекіном посилюється.

ЄС готовий рішуче відповісти на можливі тарифи США - фон дер Ляйєн 04.02.25, 12:59 • 30548 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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