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USPS призупиняє вхідну пошту з Китаю через торгову війну США з КНР

USPS призупиняє вхідну пошту з Китаю через торгову війну США з КНР

Київ • УНН

 • 24892 перегляди

Поштова служба США тимчасово припинила приймати посилки з Китаю та Гонконгу через посилення торгової війни. Рішення пов'язане з новими митними обмеженнями Трампа на товари низької вартості.

Поштова служба США (USPS) оголосила, що "тимчасово" припинить приймати посилки з Китаю та Гонконгу "до подальшого повідомлення", оскільки торгова війна між Вашингтоном і Пекіном посилюється.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Поштова служба США (USPS) оголосила у вівторок, що тимчасово припинить приймати пакунки з Китаю та Гонконгу на тлі напруженості між азіатським гігантом та Сполученими Штатами через підвищення тарифів.

 З 4 лютого поштова служба тимчасово призупинить прийом міжнародних посилок з Китаю та Гонконгу лише до подальшого повідомлення

- йдеться в повідомленні USPS на своєму веб-сайті.

Новообраний президент США підвищив мита на імпорт з Китаю на 10%.

Мексика і Канада на паузі, а проти Китаю сьогодні починають діяти мита: як реагують світові ринки 04.02.25, 13:53 • 230737 переглядiв

Цього тижня президент Дональд Трамп закрив торговельну лазівку, яку використовували роздрібні торговці, зокрема Temu та Shein, для безмитної доставки посилок низької вартості до США.

У КНР відповіли 15-відсотковими митами на імпорт вугілля, скрапленого природного газу, сільськогосподарської техніки та інших товарів зі США.

Довідково

Переважна більшість товарів, що відправляються з Китаю, надходять поза межами поштової системи. Втім указ Трампа спеціально скасував звільнення від тарифів для товарів низької вартості, які купуються безпосередньо споживачами і надсилаються через поштову службу.

Доповнення

Під час свого першого президентства Дональд Трамп мав напружені відносини з Пекіном, - тоді очільник Білого дому запровадив кілька раундів тарифів на суму приблизно 370 мільярдів доларів на рік. На це Китай відповів податками на експорт США.

Трамп: США "візьмуть під свій контроль" сектор Гази05.02.25, 07:33 • 26272 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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