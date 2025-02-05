USPS призупиняє вхідну пошту з Китаю через торгову війну США з КНР

Поштова служба США тимчасово припинила приймати посилки з Китаю та Гонконгу через посилення торгової війни. Рішення пов'язане з новими митними обмеженнями Трампа на товари низької вартості.

Поштова служба США (USPS) оголосила, що "тимчасово" припинить приймати посилки з Китаю та Гонконгу "до подальшого повідомлення", оскільки торгова війна між Вашингтоном і Пекіном посилюється. Передає УНН із посиланням на CNN. Поштова служба США (USPS) оголосила у вівторок, що тимчасово припинить приймати пакунки з Китаю та Гонконгу на тлі напруженості між азіатським гігантом та Сполученими Штатами через підвищення тарифів. З 4 лютого поштова служба тимчасово призупинить прийом міжнародних посилок з Китаю та Гонконгу лише до подальшого повідомлення - йдеться в повідомленні USPS на своєму веб-сайті. Новообраний президент США підвищив мита на імпорт з Китаю на 10%. Мексика і Канада на паузі, а проти Китаю сьогодні починають діяти мита: як реагують світові ринки Цього тижня президент Дональд Трамп закрив торговельну лазівку, яку використовували роздрібні торговці, зокрема Temu та Shein, для безмитної доставки посилок низької вартості до США. У КНР відповіли 15-відсотковими митами на імпорт вугілля, скрапленого природного газу, сільськогосподарської техніки та інших товарів зі США. Довідково Переважна більшість товарів, що відправляються з Китаю, надходять поза межами поштової системи. Втім указ Трампа спеціально скасував звільнення від тарифів для товарів низької вартості, які купуються безпосередньо споживачами і надсилаються через поштову службу. Доповнення Під час свого першого президентства Дональд Трамп мав напружені відносини з Пекіном, - тоді очільник Білого дому запровадив кілька раундів тарифів на суму приблизно 370 мільярдів доларів на рік. На це Китай відповів податками на експорт США. Трамп: США "візьмуть під свій контроль" сектор Гази