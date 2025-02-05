USPS приостанавливает входящую почту из Китая из-за торговой войны США с КНР
Киев • УНН
Почтовая служба США временно прекратила принимать посылки из Китая и Гонконга из-за усиления торговой войны. Решение связано с новыми таможенными ограничениями Трампа на товары низкой стоимости.
Почтовая служба США (USPS) объявила, что "временно" прекратит принимать посылки из Китая и Гонконга "до дальнейшего уведомления", поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином усиливается.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Почтовая служба США (USPS) объявила во вторник, что временно прекратит принимать пакеты из Китая и Гонконга на фоне напряженности между азиатским гигантом и Соединенными Штатами из-за повышения тарифов.
С 4 февраля почтовая служба временно приостановит прием международных посылок из Китая и Гонконга только до дальнейшего уведомления
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На этой неделе президент Дональд Трамп закрыл торговую лазейку, которую использовали розничные торговцы, в частности Temu и Shein, для беспошлинной доставки посылок низкой стоимости в США.
В КНР ответили 15-процентными пошлинами на импорт угля, сжиженного природного газа, сельскохозяйственной техники и других товаров из США.
Справочно
Подавляющее большинство товаров, отправляемых из Китая, поступают за пределами почтовой системы. Впрочем, указ Трампа специально отменил освобождение от тарифов для товаров низкой стоимости, которые покупаются непосредственно потребителями и отправляются через почтовую службу.
Дополнение
Во время своего первого президентства Дональд Трамп имел напряженные отношения с Пекином, - тогда глава Белого дома ввел несколько раундов тарифов на сумму примерно 370 миллиардов долларов в год. На это Китай ответил налогами на экспорт США.
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