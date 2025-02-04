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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Киев  •  УНН

 • 56203 просмотра

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США ввели 10% пошлины на китайский импорт, Пекин ответил ограничениями на американские товары. Канада и Мексика получили 30-дневную отсрочку, а биржи отреагировали резким падением акций азиатских компаний.

С 4 февраля в США начали действовать новые 10% пошлины на весь импорт из Китая, введенные президентом Дональдом Трампом. В то же время Пекин ввел 10%-ную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники, а также 15%-ную пошлину на поставки угля и сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет УНН

Китай запустил антимонопольное расследование против Google и добавил в список потенциальных санкций американские компании PVH Corp (владелец бренда Calvin Klein) и биотехнологическую компанию Illumina.

Кроме того, китайские власти объявили об экспортном контроле на ряд металлов, в частности вольфрам, который является критически важным для производства электроники, военной техники и солнечных панелей.

Указанные тарифы вступят в силу 10 февраля, что дает Вашингтону и Пекину еще несколько дней для возможных переговоров.

Почему Китай действует сдержанно?

Общий объем китайских пошлин затронет примерно $20 млрд американского экспорта. Для сравнения, новые пошлины США затрагивают импорт китайских товаров на сумму $450 млрд. Аналитики отмечают, что такие действия Пекина являются скорее сигналом для США, чем попыткой нанести серьезный ущерб американскому экспорту.

«Эти меры являются достаточно сдержанными, особенно по сравнению с действиями США, и они рассчитаны на то, чтобы послать сигнал США», - прокомментировал ситуацию глава отдела экономики Китая в аналитической компании Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Соседи США получили отсрочку

В то время как пошлины на китайский импорт уже введены, тарифы на товары из Мексики и Канады были приостановлены.

Накануне, Трамп согласился на 30-дневную паузу по 25% тарифов на импорт из этих стран.  Это решение было принято после уступок со стороны Оттавы и Мехико в сфере контроля за границами и борьбы с преступностью. Канада пообещала усилить контроль на границе с США, привлечь новые технологии и дополнительных сотрудников для противодействия нелегальной миграции, контрабанде фентанила и отмыванию денег.

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В свою очередь, Мексика согласилась направить 10 тысяч национальных гвардейцев на свою северную границу, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов и наркотиков.

Трамп назвал эти уступки «значительным достижением» и заявил, что его главным приоритетом остается безопасность американцев.

Что дальше?

В ближайшее время ожидается разговор Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Пекин, несмотря на введенные меры, оставляет пространство для переговоров. В то же время Трамп уже заявил, что готов увеличить пошлины, если Китай не остановит поток фентанила в США.

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Тем временем в Европе также готовятся к возможным тарифным войнам. Президент США намекнул, что ЕС может стать его следующей мишенью для экономического давления, хотя пока не уточнил деталей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе заявила, что ЕС даст решительный ответ в случае введения США тарифов на европейские товары. 

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Как рынки реагируют на новые пошлины Трампа

Канадский доллар и мексиканский песо резко потеряли в цене, поскольку инвесторы оценивают последствия для основных торговых партнеров США.

Канадская валюта оказалась под давлением, потеряв 1,4%, что стало самым низким показателем с 2003 года.

Мексиканский песо обесценился более чем на 2%, евро также опустился на 1%.

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На азиатских биржах резко упали акции крупнейших производителей автомобилей, электроники и полупроводников.

Японские Toyota, Honda и Nissan потеряли более 5% из-за рисков для производства в Мексике. Южнокорейский автопроизводитель Kia снизился на 5%, а китайские компании XPeng и Li Auto, которые расширяют свое присутствие в США, потеряли более 6% в Гонконге.

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Новые пошлины также ударили по китайским платформам электронной коммерции, поскольку администрация Трампа отменила налоговые льготы для посылок стоимостью до 800 долларов.

Это привело к падению акций компаний, производящих мелкие товары длительного пользования, в частности производителя спортивной одежды Li Ning (-7%) и бытовой техники Haier Smart Home (-7%).

Акции азиатских производителей микрочипов тоже понесли потери. Крупнейшие экспортеры чипов, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics, оказались под давлением после заявления Трампа о возможном введении налога на импорт полупроводников.

В Японии акции производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron, Advantest и Disco упали минимум на 2%.

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Некоторые азиатские компании могут получить выгоду от новых пошлин. В частности, нефтеперерабатывающие предприятия, такие как S-Oil, потенциально могут выиграть из-за роста стоимости нефти из Канады и Мексики, что даст им преимущество над американскими конкурентами.

Торговая политика Трампа также ударила по тайваньским и индийским компаниям, имеющим производство в Мексике. Акции Quanta Computer, которая занимается производством оборудования для искусственного интеллекта, упали почти на 10%. Под давлением оказались и акции LG Electronics, а также индийских фармацевтических компаний и поставщиков автокомпонентов, таких как Samvardhana Motherson International и Tata Motors.

На фоне этих изменений инвесторы ожидают роста инфляции в США.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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