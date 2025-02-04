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Китай відповідає США: нові мита на енергоресурси та імпортні товари

Китай відповідає США: нові мита на енергоресурси та імпортні товари

Київ • УНН

 • 26959 перегляди

Китай запроваджує нові тарифи на імпорт американських товарів у відповідь на обмеження США. З понеділка діятимуть мита 15% на вугілля та газ, 10% на нафту, автомобілі та сільгосптехніку.

Китайська влада оголосила про введення нових тарифів на імпорт енергоресурсів та товарів зі США. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

З наступного понеділка Пекін запровадить 15 % мита на постачання американського вугілля та зрідженого природного газу, а також 10 % збори на імпорт нафти, автомобілів і сільськогосподарської техніки. 

Цей крок став реакцією на торговельні обмеження, запроваджені Сполученими Штатами. Напередодні адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про введення 10-відсоткових мит на китайську продукцію, що доповнило вже чинні обмеження на імпорт з КНР. 

Окрім цього, американський лідер анонсував 25-відсоткові тарифи на товари з Канади та Мексики. Втім, після переговорів із керівництвом цих країн реалізацію цього заходу відтермінували на місяць. 

Очікувалося, що Трамп проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо митної політики, однак розмова поки не відбулася.

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо митних тарифів протягом доби03.02.25, 21:56 • 28247 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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