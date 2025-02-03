Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо митних тарифів протягом доби

Президент США Дональд Трамп заявив, що він буде говорити з Китаєм, ймовірно, протягом наступних 24 годин щодо митних тарифів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Як заявив Трамп, він планує обговорити з Китаєм, ймовірно, протягом наступних 24 годин питання щодо митних тарифів.

Він наголосив на проблемі потрапляння фентанілу в США, як на причині свого тарифного плану.

"Ми не хочемо, щоб фентаніл потрапляв до нашої країни", - сказав Трамп.

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Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.