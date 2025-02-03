Трамп анонсировал переговоры с Китаем по таможенным тарифам в течение суток

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет говорить с Китаем, вероятно, в течение следующих 24 часов по таможенным тарифам. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Как заявил Трамп, он планирует обсудить с Китаем, вероятно, в течение следующих 24 часов вопрос о таможенных тарифах.

Он отметил проблему попадания фентанила в США, как причину своего тарифного плана.

"Мы не хотим, чтобы фентанил попадал в нашу страну", - сказал Трамп.

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Напомним

Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.