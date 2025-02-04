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Китай отвечает США: новые пошлины на энергоресурсы и импортные товары

Китай отвечает США: новые пошлины на энергоресурсы и импортные товары

Киев  •  УНН

 • 6526 просмотра

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Китай вводит новые тарифы на импорт американских товаров в ответ на ограничения США. С понедельника будут действовать пошлины 15% на уголь и газ, 10% на нефть, автомобили и сельхозтехнику.

Китайские власти объявили о введении новых тарифов на импорт энергоресурсов и товаров из США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Со следующего понедельника Пекин введет 15 % пошлины на поставки американского угля и сжиженного природного газа, а также 10 % сборы на импорт нефти, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Этот шаг стал реакцией на торговые ограничения, введенные Соединенными Штатами. Накануне администрация президента Дональда Трампа приняла решение о введении 10-процентных пошлин на китайскую продукцию, что дополнило уже действующие ограничения на импорт из КНР. 

Кроме этого, американский лидер анонсировал 25-процентные тарифы на товары из Канады и Мексики. Впрочем, после переговоров с руководством этих стран реализацию этой меры отложили на месяц. 

Ожидалось, что Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по таможенной политике, однако разговор пока не состоялся.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по таможенным тарифам в течение суток03.02.25, 21:56 • 21627 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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