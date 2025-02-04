Китай отвечает США: новые пошлины на энергоресурсы и импортные товары
Киев • УНН
Китай вводит новые тарифы на импорт американских товаров в ответ на ограничения США. С понедельника будут действовать пошлины 15% на уголь и газ, 10% на нефть, автомобили и сельхозтехнику.
Китайские власти объявили о введении новых тарифов на импорт энергоресурсов и товаров из США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Со следующего понедельника Пекин введет 15 % пошлины на поставки американского угля и сжиженного природного газа, а также 10 % сборы на импорт нефти, автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Этот шаг стал реакцией на торговые ограничения, введенные Соединенными Штатами. Накануне администрация президента Дональда Трампа приняла решение о введении 10-процентных пошлин на китайскую продукцию, что дополнило уже действующие ограничения на импорт из КНР.
Кроме этого, американский лидер анонсировал 25-процентные тарифы на товары из Канады и Мексики. Впрочем, после переговоров с руководством этих стран реализацию этой меры отложили на месяц.
Ожидалось, что Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по таможенной политике, однако разговор пока не состоялся.
Трамп анонсировал переговоры с Китаем по таможенным тарифам в течение суток03.02.25, 21:56 • 21627 просмотров