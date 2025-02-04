ЄС готовий рішуче відповісти на можливі тарифи США - фон дер Ляйєн

Європейський Союз дасть рішучу відповідь у разі запровадження Сполученими Штатами тарифів на європейські товари. Про це пише Голос Америки з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками неформального саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі, передає УНН.



Якщо нас несправедливо та довільно зроблять мішенню, Європейський Союз відповість твердо, - наголосила вона.

Доповнення

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть запровадити нові мита на європейські товари.

Вони не беруть наші автомобілі, не беруть нашу сільгосппродукцію, майже нічого у нас не купують, а ми у них беремо все, – сказав він, коментуючи торговельні відносини з ЄС.

Ця заява прозвучала на тлі рішення США запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю.

Водночас у понеділок Трамп оголосив про відтермінування тарифів для Мексики на місяць, оскільки країна погодилася посилити контроль на північному кордоні, розмістивши там 10 000 військових.

Того ж дня, після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, він ухвалив аналогічне рішення щодо канадських товарів, відклавши введення мит ще на 30 днів.

Урсула фон дер Ляйєн зазначала, що цими вихідними було запроваджено жорсткі тарифи проти Канади та Мексики, що спричинило зростання витрат для бізнесу, завдало шкоди працівникам і споживачам, створило зайві економічні проблеми та підштовхнуло інфляцію.

Вона наголосила, що ЄС не бачить у цьому нічого позитивного, тому пріоритетом для нього залишаються продуктивні обговорення та взаємодія на ранньому етапі.

Водночас глава Єврокомісії підкреслила, що ЄС готовий запровадити заходи у відповідь, проте пріоритетом для нього має залишатися розвиток власної економіки.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що ЄС має бути активним у переговорах із США щодо тарифів та захищати свої інтереси.

