ЕС готов решительно ответить на возможные тарифы США - фон дер Ляйен

Европейский Союз даст решительный ответ в случае введения Соединенными Штатами тарифов на европейские товары. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, передает УНН.



Если нас несправедливо и произвольно сделают мишенью, Европейский Союз ответит твердо, - подчеркнула она.

Дополнение

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время могут ввести новые пошлины на европейские товары.

Они не берут наши автомобили, не берут нашу сельхозпродукцию, почти ничего у нас не покупают, а мы у них берем все, - сказал он, комментируя торговые отношения с ЕС.

Это заявление прозвучало на фоне решения США ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% - на товары из Китая.

В то же время в понедельник Трамп объявил об отсрочке тарифов для Мексики на месяц, поскольку страна согласилась усилить контроль на северной границе, разместив там 10 000 военных.

В тот же день, после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, он принял аналогичное решение по канадским товарам, отложив введение пошлин еще на 30 дней.

Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в эти выходные были введены жесткие тарифы против Канады и Мексики, что повлекло рост расходов для бизнеса, нанесло ущерб работникам и потребителям, создало лишние экономические проблемы и подтолкнуло инфляцию.

Она подчеркнула, что ЕС не видит в этом ничего положительного, поэтому приоритетом для него остаются продуктивные обсуждения и взаимодействие на раннем этапе.

В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов ввести ответные меры, однако приоритетом для него должно оставаться развитие собственной экономики.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ЕС должен быть активным в переговорах с США по тарифам и защищать свои интересы.

