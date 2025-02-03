ЄС має бути активним у переговорах із США про тарифи - прем'єр Чехії

ЄС має бути активним у переговорах із США щодо тарифів та захищати свої інтереси. Євросоюз має інструменти для досягнення доброї угоди. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала перед від'їздом на сьогоднішній неформальний саміт лідерів ЄС, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

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У Брюсселі передусім обговорюватимуться питання зміцнення обороноздатності ЄС, а також відносини зі США, політика яких змінюється після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

За даними AFP, у неділю Трамп заявив, що мито на продукцію з Європейського союзу буде введено "дуже скоро". Він знову вказав на дефіцит торгового балансу на шкоду США, який, за його словами, становить 300 мільярдів доларів (понад сім трильйонів крон).

"Ми маємо інструменти для досягнення угоди, але нам слід діяти активно", - зазначив Фіала. Він вірить, що зі США можна домовитися про "розумні та взаємовигідні умови". Однак Фіала також повторив, що так само, як Сполучені Штати хочуть бути сильними, Європейський Союз також має бути сильним. Проте необхідно підтримувати міцні трансатлантичні зв'язки, оскільки протилежне принесе переваги ворогам, наголосив глава уряду Чехії.

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