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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС должен быть активным в переговорах с США о тарифах - премьер Чехии

ЕС должен быть активным в переговорах с США о тарифах - премьер Чехии

Киев  •  УНН

 • 1974 просмотра

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Премьер Чехии Петр Фиала заявил о готовности ЕС к активным переговорам с США по тарифам. Трамп анонсировал скорое введение пошлин на европейскую продукцию из-за торгового дефицита в $300 млрд.

ЕС должен быть активным в переговорах с США по тарифам и защищать свои интересы. Евросоюз имеет инструменты для достижения хорошего соглашения. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом на сегодняшний неформальный саммит лидеров ЕС, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

В Брюсселе прежде всего будут обсуждаться вопросы укрепления обороноспособности ЕС, а также отношения с США, политика которых меняется после вступления в должность президента Дональда Трампа.

По данным AFP, в воскресенье Трамп заявил, что пошлина на продукцию из Европейского союза будет введена "очень скоро". Он снова указал на дефицит торгового баланса в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов (более семи триллионов крон).

"Мы имеем инструменты для достижения соглашения, но нам следует действовать активно", - отметил Фиала. Он верит, что с США можно договориться о "разумных и взаимовыгодных условиях". Однако Фиала также повторил, что так же, как Соединенные Штаты хотят быть сильными, Европейский Союз также должен быть сильным. Однако необходимо поддерживать прочные трансатлантические связи, поскольку противоположное принесет преимущества врагам, подчеркнул глава правительства Чехии.

Заявления Трампа подталкивают ЕС к большей сплоченности - Макрон03.02.25, 16:25 • 17651 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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