ЕС должен быть активным в переговорах с США о тарифах - премьер Чехии

ЕС должен быть активным в переговорах с США по тарифам и защищать свои интересы. Евросоюз имеет инструменты для достижения хорошего соглашения. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом на сегодняшний неформальный саммит лидеров ЕС, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

В Брюсселе прежде всего будут обсуждаться вопросы укрепления обороноспособности ЕС, а также отношения с США, политика которых меняется после вступления в должность президента Дональда Трампа.

По данным AFP, в воскресенье Трамп заявил, что пошлина на продукцию из Европейского союза будет введена "очень скоро". Он снова указал на дефицит торгового баланса в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов (более семи триллионов крон).

"Мы имеем инструменты для достижения соглашения, но нам следует действовать активно", - отметил Фиала. Он верит, что с США можно договориться о "разумных и взаимовыгодных условиях". Однако Фиала также повторил, что так же, как Соединенные Штаты хотят быть сильными, Европейский Союз также должен быть сильным. Однако необходимо поддерживать прочные трансатлантические связи, поскольку противоположное принесет преимущества врагам, подчеркнул глава правительства Чехии.

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