Заявления Трампа подталкивают ЕС к большей сплоченности - Макрон

Если коммерческие интересы Европы будут атакованы - ей придется заставить себя уважать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед неформальной встречей по вопросам обороны с лидерами ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Франции добавил, что недавние заявления Соединенных Штатов подталкивают Европу стать сильнее и сплоченнее.

Как COVID и российская агрессия в Украине стали тревожным сигналом для Европы, так и то, что происходит... с решениями и заявлениями новой администрации президента Дональда Трампа, подталкивает ЕС к большей сплоченности и более активному реагированию на вопросы коллективной безопасности - заявил Макрон.

Напомним

Президент Франции заявил, что война в Украине не закончится сразу после инаугурации Трампа. Макрон призвал европейские страны усилить собственную обороноспособность и поддерживать Украину.