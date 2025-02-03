Заявления Трампа подталкивают ЕС к большей сплоченности - Макрон

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Президент Франции заявил, что Европа заставит себя уважать в случае атаки на ее коммерческие интересы. Он также отметил, что заявления США подталкивают ЕС к большей сплоченности и усилению безопасности.

Если коммерческие интересы Европы будут атакованы - ей придется заставить себя уважать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед неформальной встречей по вопросам обороны с лидерами ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Президент Франции добавил, что недавние заявления Соединенных Штатов подталкивают Европу стать сильнее и сплоченнее.

Как COVID и российская агрессия в Украине стали тревожным сигналом для Европы, так и то, что происходит... с решениями и заявлениями новой администрации президента Дональда Трампа, подталкивает ЕС к большей сплоченности и более активному реагированию на вопросы коллективной безопасности 

- заявил Макрон.

Напомним 

Президент Франции заявил, что война в Украине не закончится сразу после инаугурации Трампа. Макрон призвал европейские страны усилить собственную обороноспособность и поддерживать Украину.

Алина Волянская

Алина Волянская

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