Війна в Україні "не закінчиться завтра чи післязавтра" - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції заявив, що війна в Україні не закінчиться одразу після інавгурації Трампа. Макрон закликав європейські країни посилити власну обороноздатність та підтримувати Україну.
Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що війна росії проти України не закінчиться "завтра чи післязавтра" після інавгурації президента США Дональда Трампа, який обіцяв швидко досягти миру, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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У своєму зверненні до збройних сил Франції Макрон наголосив, що важливо дати Україні "засоби, щоб вступати в будь-які майбутні переговори з позиції сили".
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"Виклик, коли військові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення війни на її території та гарантії нашої власної безпеки", – сказав він
Макрон також повторив заклик до країн Європи взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.
"Що ми будемо робити в Європі завтра, якщо наш американський союзник виведе свої військові кораблі з Середземного моря? Якщо вони відправлять свої винищувачі з Атлантики в Тихий океан? Відповідь має бути від нас" – сказав Макрон.
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Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що може припинити війну РФ в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду. Втім, на пресконференції 7 січня він сказав, що сподівається завершити бойові дії впродовж шести місяців.