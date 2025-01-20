Стефанчук прокоментував інавгурацію Трампа та його слова про мир

Україна вірить у подальшу співпрацю з новою американською адміністрацією, яка, як сподіваються в Києві, допоможе досягти справедливого миру, зміцнити глобальну безпеку та відновити єдність демократичного світу. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

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Стефанчук привітав народ США та Трампа з його інавгурацією, вказавши на важливі наміри, які він задекларував у своїй промові: бути миротворцем та об’єднувачем.

Особливо важливими для нас стали слова президента Трампа про прагнення завершити війни та не допустити нових. Його підхід до досягнення миру через силу та рішучість має значення для України, яка бореться за свою свободу та суверенітет перед обличчям агресії. Як сказав президент Трамп, "наша сила зупинить усі війни та принесе новий дух єдності у світ, який був сповнений насильства та непередбачуваності – заявив Стефанчук.

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Під час своєї промови на церемонії інавгурації 47-й президент США Дональд Трамп сказав, що хоче, щоб його спадщиною була "спадщина миротворця та обʼєднувача".

Трамп не згадав прямо про війну росії проти України. Натомість він згадав про звільнення заручників у результаті домовленості про перемир’я Ізраїлю і "Хамасу".

20 січня президент росії володимир путін на засіданні Ради безпеки рф заявив, що росія відкрита для діалогу з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо України. путін також привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США і заявив, що росія сподівається будувати діалог зі Штатами "на основі взаємоповаги".