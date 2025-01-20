Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире
Киев • УНН
Глава ВР выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США для достижения справедливого мира. Трамп заявил о желании быть миротворцем, хотя прямо не упомянул войну в Украине.
Украина верит в дальнейшее сотрудничество с новой американской администрацией, которая, как надеются в Киеве, поможет достичь справедливого мира, укрепить глобальную безопасность и восстановить единство демократического мира. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.
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Стефанчук поздравил народ США и Трампа с его инаугурацией, указав на важные намерения, которые он задекларировал в своей речи: быть миротворцем и объединителем.
Особенно важными для нас стали слова президента Трампа о стремлении завершить войны и не допустить новых. Его подход к достижению мира через силу и решимость имеет значение для Украины, которая борется за свою свободу и суверенитет перед лицом агрессии. Как сказал президент Трамп, "наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был полон насилия и непредсказуемости
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Во время своей речи на церемонии инаугурации 47-й президент США Дональд Трамп сказал, что хочет, чтобы его наследием было "наследие миротворца и объединителя".
Трамп не упомянул прямо о войне россии против Украины. Вместо этого он упомянул об освобождении заложников в результате договорённости о перемирии Израиля и "Хамаса".
20 января президент россии владимир путин на заседании Совета безопасности рф заявил, что россия открыта для диалога с новой администрацией президента США Дональда Трампа по Украине. путин также поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что россия надеется строить диалог со Штатами "на основе взаимоуважения".