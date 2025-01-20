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Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
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Война в Украине "не закончится завтра или послезавтра" - Макрон

Война в Украине "не закончится завтра или послезавтра" - Макрон

Киев  •  УНН

 • 7962 просмотра

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Президент Франции заявил, что война в Украине не закончится сразу после инаугурации Трампа. Макрон призвал европейские страны усилить собственную обороноспособность и поддерживать Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что война россии против Украины не закончится "завтра или послезавтра" после инаугурации президента США Дональда Трампа, который обещал быстро достичь мира, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

В своем обращении к вооруженным силам Франции Макрон подчеркнул, что важно дать Украине "средства, чтобы вступать в любые будущие переговоры с позиции силы".

Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире20.01.25, 21:29 • 16865 просмотров

"Вызов, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территории и гарантии нашей собственной безопасности", - сказал он

Макрон также повторил призыв к странам Европы взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

"Что мы будем делать в Европе завтра, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземного моря? Если они отправят свои истребители из Атлантики в Тихий океан? Ответ должен быть от нас" - сказал Макрон.

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа20.01.25, 20:07 • 25452 просмотра

Ранее

Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что может прекратить войну рф в Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Впрочем, на пресс-конференции 7 января он сказал, что надеется завершить боевые действия в течение шести месяцев.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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