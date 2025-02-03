Заяви Трампа підштовхують ЄС до більшої згуртованості - Макрон

Якщо комерційні інтереси Європи будуть атаковані - їй доведеться змусити себе поважати. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон перед неформальною зустріччю з питань оборони з лідерами ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Президент Франції додав, що нещодавні заяви Сполучених Штатів підштовхують Європу стати сильнішою і згуртованішою.

Як COVID і російська агресія в Україні стали тривожним сигналом для Європи, так і те, що відбувається... з рішеннями і заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС до більшої згуртованості та активнішого реагування на питання колективної безпеки - заявив Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції заявив, що війна в Україні не закінчиться одразу після інавгурації Трампа. Макрон закликав європейські країни посилити власну обороноздатність та підтримувати Україну.