Трамп погодився призупинити мита для Канади та Мексики після їх обіцянки посилити прикордонний контроль - AP

Президент США Дональд Трамп у понеділок погодився на 30-денну паузу у своїх митних погрозах проти Мексики та Канади, на тлі того, як два найбільші торгові партнери Америки зробили кроки, щоб заспокоїти його побоювання щодо безпеки кордонів та незаконного обігу наркотиків, повідомляє AP, пише УНН.

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"Паузи забезпечують період охолодження після кількох бурхливих днів, які поставили Північну Америку на поріг торгової війни, яка ризикувала знищити економічне зростання, викликати різке зростання цін і покласти край двом найважливішим партнерствам Сполучених Штатів", - пише видання.

Я дуже задоволений цим початковим результатом, і оголошені в суботу тарифи будуть призупинені на 30 днів, щоб подивитися, чи можна структурувати остаточну економічну угоду з Канадою. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЛЯ ВСІХ! - написав Трамп у соціальних мережах.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок вдень написав на X, що пауза буде зроблена "поки ми працюємо разом", заявивши, що його уряд призначить "фентанілового царя", внесе мексиканські картелі до списку терористичних груп і запустить "Спільну ударну групу Канади США по боротьбі з організованою злочинністю, фентанілом та відмиванням грошей".

Трюдо: США призупиняють тарифи на канадський імпорт

Пауза пішла за аналогічним кроком з Мексикою, який допускає період переговорів щодо контрабанди наркотиків та нелегальної імміграції. 10%-ні мита, які Трамп ввів для Китаю, усе ще має набути чинності, як і було заплановано, у вівторок, хоча Трамп планував поговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном у найближчі кілька днів.

Китай відповідає США: нові мита на енергоресурси та імпортні товари

"Хоча торговельна війна, якої побоювалися інвестори, компанії та політичні лідери, тепер, схоже, менш ймовірна, це не означає, що драма навколо митних погроз Трамп закінчилася. Канада та Мексика виграли трохи часу, але Трамп може легко відновити свої мита та вже планує оголосити податки на імпорт із Європейського Союзу", - зазначає видання.

Усе це, як вказується, залишає світову економіку в невизначеності щодо того, чи вдалося запобігти кризі, чи можлива катастрофа все ще може настати найближчими тижнями.

Доповнення

У суботу Трамп розпорядився запровадити 25%-ні мита на імпорт із Мексики та Канади, а також 10%-ні мита на канадську нафту, природний газ та електроенергію. Президент США неодноразово анонсував ці кроки, але вони все одно шокували багатьох інвесторів, законодавців, підприємства та споживачів.