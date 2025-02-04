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Трюдо: США призупиняють тарифи на канадський імпорт

Трюдо: США призупиняють тарифи на канадський імпорт

Київ • УНН

 • 85443 перегляди

Канада та США домовились про 30-денне призупинення американських тарифів на канадський імпорт. Трюдо також анонсував посилення прикордонного контролю між країнами.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на 30 днів припиняються тарифи США на імпорт з Канади. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Це оголошення сталося після телефонної розмови Трюдо з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім того, канадський лідер анонсував посилення контролю на кордоні між США та Канадою.

Водночас офіційних заяв з боку США щодо цих змін поки що не надходило. Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, зазначив: його бесіда з Трюдо була продуктивною.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив про доцільність введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, попри можливі економічні наслідки для США. Президент закликав ці країни перенести виробництво до Америки, щоб уникнути 25% тарифів.

Може бути боляче для Америки, але це варте того: Трамп про підвищення тарифів03.02.25, 03:16 • 107710 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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