Трюдо: США призупиняють тарифи на канадський імпорт

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на 30 днів припиняються тарифи США на імпорт з Канади. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Це оголошення сталося після телефонної розмови Трюдо з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім того, канадський лідер анонсував посилення контролю на кордоні між США та Канадою.

Водночас офіційних заяв з боку США щодо цих змін поки що не надходило. Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, зазначив: його бесіда з Трюдо була продуктивною.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив про доцільність введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, попри можливі економічні наслідки для США. Президент закликав ці країни перенести виробництво до Америки, щоб уникнути 25% тарифів.

Може бути боляче для Америки, але це варте того: Трамп про підвищення тарифів