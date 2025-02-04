Трюдо: США приостанавливают тарифы на канадский импорт
Киев • УНН
Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских тарифов на канадский импорт. Трюдо также анонсировал усиление пограничного контроля между странами.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на 30 дней прекращаются тарифы США на импорт из Канады. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Это объявление произошло после телефонного разговора Трюдо с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, канадский лидер анонсировал усиление контроля на границе между США и Канадой.
В то же время официальных заявлений со стороны США относительно этих изменений пока не поступало. Дональд Трамп, комментируя ситуацию, отметил: его беседа с Трюдо была продуктивной.
Напомним
Ранее Дональд Трамп заявил о целесообразности введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, несмотря на возможные экономические последствия для США. Президент призвал эти страны перенести производство в Америку, чтобы избежать 25% тарифов.
Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов03.02.25, 03:16 • 107039 просмотров