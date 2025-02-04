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Трамп согласился приостановить пошлины для Канады и Мексики после их обещания усилить пограничный контроль - AP

Трамп согласился приостановить пошлины для Канады и Мексики после их обещания усилить пограничный контроль - AP

Киев  •  УНН

 • 6356 просмотра

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США согласились на 30-дневную паузу в таможенных угрозах против Мексики и Канады после их шагов по безопасности границ. Канада назначит «фентанилового царя» и внесет мексиканские картели в список террористических групп.

Президент США Дональд Трамп в понедельник согласился на 30-дневную паузу в своих таможенных угрозах против Мексики и Канады, на фоне того, как два крупнейших торговых партнера Америки предприняли шаги, чтобы успокоить его опасения относительно безопасности границ и незаконного оборота наркотиков, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

«Паузы обеспечивают период охлаждения после нескольких бурных дней, которые поставили Северную Америку на порог торговой войны, которая рисковала уничтожить экономический рост, вызвать резкий рост цен и положить конец двум важнейшим партнерствам Соединенных Штатов», - пишет издание.

Я очень доволен этим начальным результатом, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, можно ли структурировать окончательное экономическое соглашение с Канадой. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

- написал Трамп в социальных сетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник днем написал на X, что пауза будет сделана «пока мы работаем вместе», заявив, что его правительство назначит «фентанилового царя», внесет мексиканские картели в список террористических групп и запустит «Совместную ударную группу Канады США по борьбе с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег».

Трюдо: США приостанавливают тарифы на канадский импорт04.02.25, 00:12 • 82256 просмотров

Пауза последовала за аналогичным шагом с Мексикой, который допускает период переговоров по контрабанде наркотиков и нелегальной иммиграции. 10%-ные пошлины, которые Трамп ввел для Китая, все еще должны вступить в силу, как и было запланировано, во вторник, хотя Трамп планировал поговорить с главой КНР Си Цзиньпином в ближайшие несколько дней.

Китай отвечает США: новые пошлины на энергоресурсы и импортные товары04.02.25, 07:58 • 16844 просмотра

«Хотя торговая война, которой опасались инвесторы, компании и политические лидеры, теперь, похоже, менее вероятна, это не означает, что драма вокруг таможенных угроз Трамп закончилась. Канада и Мексика выиграли немного времени, но Трамп может легко восстановить свои пошлины и уже планирует объявить налоги на импорт из Европейского Союза», - отмечает издание.

Все это, как указывается, оставляет мировую экономику в неопределенности относительно того, удалось ли предотвратить кризис, или возможная катастрофа все еще может наступить в ближайшие недели.

Дополнение

В субботу Трамп распорядился ввести 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 10%-ные пошлины на канадскую нефть, природный газ и электроэнергию. Президент США неоднократно анонсировал эти шаги, но они все равно шокировали многих инвесторов, законодателей, предприятия и потребителей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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