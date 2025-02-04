Биткоин восстанавливается: курс дотянулся до $100 тысяч после решения Трампа об отмене пошлин

Биткоин и другие основные криптовалюты выросли во вторник на фоне положительной реакции рынка на решение президента США Дональда Трампа отложить введение новых пошлин на Канаду и Мексику. Дополнительным фактором роста стали покупки на падении.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

К 01:05 по восточноевропейскому времени (06:05 по Гринвичу) биткоин прибавил 5,6%, достигнув $99 327,5.

После объявления об отсрочке пошлин его цена поднялась выше $100 000 в понедельник вечером. Первоначально анонсированное введение 25% пошлины на канадский и мексиканский импорт и 10% пошлины на китайские товары вызвало значительную распродажу рисковых активов, что привело к резкому падению стоимости биткоина и других цифровых валют. Инвесторы пытались обналичить активы.

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Однако в ночь на вторник Трамп согласился отложить введение пошлин на 30 дней. Перед этим биткоин опускался до $91 695,8, а Ethereum потерял более 20%, достигнув $2 261,27. Однако уже во вторник Ethereum вырос на 7,6%, поднявшись до $2 704,1.

Криптовалютный рынок традиционно реагирует на макроэкономическую неопределенность, поскольку трейдеры ищут ликвидность в периоды рыночного стресса. Благодаря круглосуточной торговле криптовалюты остаются доступным инструментом для быстрой корректировки активов, особенно в выходные, когда традиционные финансовые рынки не работают.

С уменьшением непосредственной угрозы торговых барьеров инвесторы вернулись к покупкам, что способствовало стабилизации крипторынка. В то же время аналитики предупреждают о его уязвимости к геополитическим событиям.

Если пошлины на китайский импорт будут введены или появятся новые торговые ограничения, это может замедлить рост криптовалют.

Большинство альткоинов вернулись к росту после падения примерно на 20% во время предыдущей сессии. XRP, третья по капитализации криптовалюта, прибавила 13%, достигнув $2,5897. Solana выросла на 5,1%, Polygon - на 7,8%, а Cardano - на 10,4%.

Среди мем-коинов Dogecoin подскочил на 11,4%, тогда как $TRUMP, мем-токен, связанный с Трампом, подешевел на 1,3%, остановившись на уровне $17,603 после того, как в понедельник достиг рекордного минимума $16,349.

Напомним

В начале недели рынок криптовалют понес значительные потери, а биткоин опустился до самого низкого уровня за три недели. Инвесторы отреагировали на растущий риск торговой войны, что привело к массовой распродаже на финансовых рынках.