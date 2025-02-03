Трамп на месяц отложил введение 25% пошлины для Мексики: названа причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на один месяц новую 25% пошлину на товары, ввозимые в США из Мексики, после того как президент Мексики Клаудия Шейнбаум согласилась немедленно отправить 10 000 военных на северную границу своей страны для предотвращения наркотрафика. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Трамп сообщил в соцсети, что он и Шейнбаум поговорили в понедельник утром.

"Мы также согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на месячный период, в течение которого состоятся переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных чиновников со стороны Мексики", - написал Трамп в своей заметке.

Он добавил, что с нетерпением ждет участия в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы достичь "соглашения" между странами.

Шейнбаум первой сообщила о приостановлении пошлин в посте в соцсети X.

"У нас был хороший разговор с президентом Трампом, полный большого уважения к нашим отношениям и суверенитету; мы достигли ряда соглашений", - написала Шейнбаум в заметке.

Она также отметила, что Соединенные Штаты обязались работать над предотвращением контрабанды высокомощного оружия в Мексику.

Напомним

Лидеры ЕС пообещали единство против пошлин президента США Дональда Трампа, собравшись в Брюсселе для обсуждения вопросов обороны и безопасности.