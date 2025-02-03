Трамп на місяць відклав запровадження 25% мита для Мексики: названо причину
Київ • УНН
США призупиняють на місяць нове 25% мито на мексиканські товари. В обмін Мексика направить 10 000 військових на північний кордон для боротьби з наркотрафіком.
Президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє на один місяць нове 25% мито на товари, що ввозяться до США з Мексики, після того як президентка Мексики Клаудія Шейнбаум погодилася негайно відправити 10 000 військових на північний кордон своєї країни для запобігання наркотрафіку. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.
Трамп повідомив у соцмережі, що він і Шейнбаум поговорили в понеділок вранці.
"Ми також погодилися негайно призупинити заплановані мита на місячний період, протягом якого відбудуться переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Латніка, а також високопосадовців з боку Мексики", – написав Трамп у своєму дописі.
Він додав, що з нетерпінням чекає на участь у цих переговорах із президенткою Шейнбаум, щоб досягти "угоди" між країнами.
Шейнбаум першою повідомила про призупинення мит у дописі в соцмережі X.
"Ми мали гарну розмову з президентом Трампом, сповнену великої поваги до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки угод", – написала Шейнбаум у дописі.
Вона також зазначила, що Сполучені Штати зобов'язалися працювати над запобіганням контрабанді високопотужної зброї до Мексики.
Нагадаємо
Лідери ЄС пообіцяли єдність проти мит президента США Дональда Трампа, зібравшись у Брюсселі для обговорення питань оборони та безпеки.