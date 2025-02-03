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Лідери ЄС обіцяють відповісти, якщо Трамп запровадить мита

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Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі обговорили можливу відповідь на анонсовані Трампом нові мита для європейських товарів. Європейські очільники заявили про єдність у протистоянні торговельним обмеженням США.

Лідери ЄС пообіцяли єдність проти мит президента США Дональда Трампа, зібравшись у Брюсселі для обговорення питань оборони та безпеки, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

"ЄС відреагував згуртовано та переконано після того, як президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що імпортне мито для Європейського союзу "безумовно" буде", - ідеться у публікації.

Виступаючи перед неформальною зустріччю для обговорення безпекових питань, європейські лідери, як зазначає видання, "схоже, погодилися, що ЄС боротиметься з митами США, якщо вони будуть застосовані".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що блок "може відреагувати на митну політику митною політикою".

"Ми повинні і будемо це робити, але перспектива і мета повинні полягати в тому, щоб ми діяли так, щоб все зводилося до співпраці", - вказав лідер найбільшої економіки Європи.

"Ми маємо зробити все, щоб уникнути цієї абсолютно непотрібної та дурної митної війни", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, додавши, що "ми не можемо втратити здоровий глузд, ми не можемо втратити усвідомлення наших інтересів. Водночас ми не можемо втратити нашої європейської самоповаги та впевненості в собі. Це нелегко, але побачимо".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона "не підтримує воюючих союзників", але Данія співпрацюватиме і реагуватиме на мита США.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що "очевидно одне: ЄС повинен діяти як єдине ціле", попередивши, що торговельні відносини між ЄС і США є найбільшими у світі, а "інфляція нашкодить громадянам".

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що у торговельній війні зі США "не буде переможців". Вона наголосила, що мита вплинуть на робочі місця та ціни, додавши, що Китай буде "тим, хто посміється збоку".

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа наголосив на необхідності "перейти на позитивний економічний порядок денний" зі США, запропонувавши ЄС закупити більше скрапленого природного газу (СПГ), а також закупити додаткове військове обладнання у свого давнього союзника.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер також має намір бути присутнім на зустрічі, оскільки він прагне "перезавантажити" відносини з ЄС. 

Доповнення

Зі свого боку, Трамп у неділю назвав дефіцит ЄС зі США обсягом 300 мільярдів євро "звірством", а також натякнув на можливе запровадження імпортних мит для Великої Британії, пише видання. Однак він допустив зміну поглядів, коли справа дійшла до Великої Британії, додавши, що все "можна залагодити" зі Стармером.

Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію: Трамп про запровадження мита на товари з ЄС 03.02.25, 06:51 • 104496 переглядiв

Погроза Трампа ввести імпортне мито для Великої Британії та ЄС прозвучала лише через день після того, як Канада та Мексика наказали ввести мита у відповідь на американські товари у відповідь на масштабні мита США, введені в суботу.

Трамп оголосив надзвичайний економічний стан у США, щоб він міг встановити мита обсягом 10% на весь імпорт із Китаю та 25% на імпорт із Мексики та Канади.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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