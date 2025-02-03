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Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію: Трамп про запровадження мита на товари з ЄС

Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію: Трамп про запровадження мита на товари з ЄС

Київ • УНН

 • 104495 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про швидке введення мит на європейські товари через торговельний дисбаланс. ЄС звинувачують у несправедливій торговій політиці та відмові приймати американську продукцію.

Президент Дональд Трамп заявив, що мита на товари з ЄС, які імпортуються до США, будуть введені "дуже скоро". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Вони справді користувалися (США- ред.). Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми приймаємо від них усе – від мільйонів автомобілів до величезної кількості продовольства та сільгосппродукції"

– сказав Трамп.

На запитання журналістів видання, чи є конкретні терміни оголошення тарифів на ЄС, Трамп відповів: "Я б не сказав, що є конкретний графік, але це станеться дуже скоро".

Сполучені Штати зазнавали економічних збитків від майже всіх країн світу. У нас дефіцит майже з кожною країною – не з усіма, але з більшістю, і ми це змінимо. Це було несправедливо

- додав президент США.

Президент Дональд Трамп заявив, що мита на товари з ЄС, які імпортуються до США, будуть введені "дуже скоро". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Вони справді користувалися (США- ред.). Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми приймаємо від них усе – від мільйонів автомобілів до величезної кількості продовольства та сільгосппродукції", – сказав Трамп.

На запитання журналістів видання, чи є конкретні терміни оголошення тарифів на ЄС, Трамп відповів: "Я б не сказав, що є конкретний графік, але це станеться дуже скоро".

"Сполучені Штати зазнавали економічних збитків від майже всіх країн світу. У нас дефіцит майже з кожною країною – не з усіма, але з більшістю, і ми це змінимо. Це було несправедливо", – додав президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати введуть мита на товари з ЄС. У відповідь у Європейському союзі заявили, що вживуть "жорстких заходів", якщо це станеться.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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