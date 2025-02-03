Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Президент Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из ЕС, которые импортируются в США, будут введены "очень скоро". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Они действительно пользовались (США - ред.). Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все - от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции" - сказал Трамп.

На вопрос журналистов издания, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: "Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро".

Соединенные Штаты несли экономические убытки от почти всех стран мира. У нас дефицит почти с каждой страной - не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо - добавил президент США.

Президент Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из ЕС, которые импортируются в США, будут введены "очень скоро". Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Они действительно пользовались (США - ред.). Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все - от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции", - сказал Трамп.

На вопрос журналистов издания, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: "Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро".

"Соединенные Штаты несли экономический ущерб от почти всех стран мира. У нас дефицит почти с каждой страной - не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо", - добавил президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из ЕС. В ответ в Европейском союзе заявили, что примут "жесткие меры", если это произойдет.