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Лидеры ЕС обещают ответить, если Трамп введет пошлины

Лидеры ЕС обещают ответить, если Трамп введет пошлины

Киев  •  УНН

 • 8107 просмотра

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Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили возможный ответ на анонсированные Трампом новые пошлины для европейских товаров. Европейские руководители заявили о единстве в противостоянии торговым ограничениям США.

Лидеры ЕС пообещали единство против пошлин президента США Дональда Трампа, собравшись в Брюсселе для обсуждения вопросов обороны и безопасности, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

"ЕС отреагировал сплоченно и убежденно после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что импортная пошлина для Европейского Союза "безусловно" будет", - говорится в публикации.

Выступая перед неформальной встречей для обсуждения вопросов безопасности, европейские лидеры, как отмечает издание, "похоже, согласились, что ЕС будет бороться с пошлинами США, если они будут применены".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что блок "может отреагировать на таможенную политику таможенной политикой".

"Мы должны и будем это делать, но перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы мы действовали так, чтобы все сводилось к сотрудничеству", - указал лидер крупнейшей экономики Европы.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать этой абсолютно ненужной и глупой таможенной войны", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив, что "мы не можем потерять здравый смысл, мы не можем потерять осознание наших интересов. В то же время мы не можем потерять наше европейское самоуважение и уверенность в себе. Это нелегко, но увидим".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она "не поддерживает воюющих союзников", но Дания будет сотрудничать и реагировать на пошлины США.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что "очевидно одно: ЕС должен действовать как единое целое", предупредив, что торговые отношения между ЕС и США являются крупнейшими в мире, а "инфляция навредит гражданам".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в торговой войне с США "не будет победителей". Она подчеркнула, что пошлины повлияют на рабочие места и цены, добавив, что Китай будет "тем, кто посмеется сбоку".

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа отметил необходимость "перейти на позитивную экономическую повестку дня" с США, предложив ЕС закупить больше сжиженного природного газа (СПГ), а также закупить дополнительное военное оборудование у своего давнего союзника.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер также намерен присутствовать на встрече, поскольку он стремится "перезагрузить" отношения с ЕС. 

Дополнение

Со своей стороны, Трамп в воскресенье назвал дефицит ЕС с США в размере 300 миллиардов евро "зверством", а также намекнул на возможное введение импортных пошлин для Великобритании, пишет издание. Однако он допустил изменение взглядов, когда дело дошло до Великобритании, добавив, что все "можно уладить" со Стармером.

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС03.02.25, 06:51 • 103158 просмотров

Угроза Трампа ввести импортную пошлину для Великобритании и ЕС прозвучала лишь через день после того, как Канада и Мексика приказали ввести пошлины в ответ на американские товары в ответ на масштабные пошлины США, введенные в субботу.

Трамп объявил чрезвычайное экономическое положение в США, чтобы он мог установить пошлины в размере 10% на весь импорт из Китая и 25% на импорт из Мексики и Канады.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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