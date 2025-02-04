Курс валют на 4 февраля: гривна незначительно девальвировала
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,7908 грн/долл., что на 7 копеек больше предыдущего. Курс евро установлен на уровне 42,86 грн/евро, а в обменниках и банках валюта торгуется по разным курсам.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7908 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,86 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,10 грн, а продать за 41,50 грн в банках. Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,85 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,85-41,90 грн, а евро - по 43,20-43,50 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,85-41,90 грн/долл. для доллара и 43,20-43,50 грн/евро для евро.
Напомним
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