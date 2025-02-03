Українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку в січні
Київ • УНН
Програма "Національний кешбек" залучила понад 5 млн активних користувачів, які накопичили майже 1,3 млрд грн. До програми приєдналося 1,7 тис виробників, пропонуючи кешбек на 360 тис українських товарів.
За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Про це пише УНН з посиланням на сайт Міністерства економіки.
"Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку. За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн", - йдеться на сайті відомства.
У Мінекономіки наголосили, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року у зв’язку з особливостями бюджетного процесу.
Кількість виробників, що долучилися до програми, станом на початок лютого-2025 досягла 1,7 тис., а сам кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва.
Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.
Точка продажу повинна працювати на загальній системі оподаткування та видавати фіскальні чеки - більше інформації можна знайти на сайті програми. Таким чином, кошти державної програми спрямовуються на підтримку легального сегменту економіки.
В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць - 3000 гривень.
Нагадаємо, держава виплатила українцям 388 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів, у листопаді виплати зросли вдвічі. Виплати за грудень і січень перенесено на кінець лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу.