Украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбэка в январе

За пять месяцев от запуска программа «Национальный кэшбек» набрала обороты - количество активных пользователей превысило 5 млн. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства экономики.

«Всего за все время украинцы накопили почти 1,3 млрд грн кэшбэка. За первый месяц 2025 года украинцы накопили 414 млн грн», - говорится на сайте ведомства.

В Минэкономики отметили, что выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года в связи с особенностями бюджетного процесса.

Количество производителей, присоединившихся к программе, по состоянию на начало февраля-2025 достигло 1,7 тыс., а сам кэшбэк доступен на 360 тыс. товаров украинского производства.

Кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители подали для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

Точка продажи должна работать на общей системе налогообложения и выдавать фискальные чеки - больше информации можно найти на сайте программы. Таким образом, средства государственной программы направляются на поддержку легального сегмента экономики.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц - 3000 гривен.

Напомним, государство выплатило украинцам 388 млн грн кэшбэка за покупку отечественных товаров, в ноябре выплаты выросли вдвое. Выплаты за декабрь и январь перенесены на конец февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса.