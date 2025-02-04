Курс валют на 4 лютого: гривня незначно девальвувала
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7908 грн/дол., що на 7 копійок більше за попередній. Курс євро встановлено на рівні 42,86 грн/євро, а в обмінниках та банках валюта торгується за різними курсами.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7908 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,86 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:
- Долар можна купити за 42,10 грн, а продати за 41,50 грн у банках. Євро можна купити за 43,50 грн, а продати за 42,85 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,85-41,90 грн, а євро - за 43,20-43,50 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,85-41,90 грн/дол. для долара та 43,20-43,50 грн/євро для євро.
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